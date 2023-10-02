https://ria.ru/20231002/epidemii-1900037209.html
Минздрав Судана рассказал о ситуации с распространением эпидемий
Минздрав Судана рассказал о ситуации с распространением эпидемий - РИА Новости, 02.10.2023
Минздрав Судана рассказал о ситуации с распространением эпидемий
Проблемы с хранением питьевой воды ведут к распространению эпидемий в Судане, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хейтам Мухаммед Ибрагим. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:27
2023-10-02T18:27
2023-10-02T18:30
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КАИР, 2 окт - РИА Новости. Проблемы с хранением питьевой воды ведут к распространению эпидемий в Судане, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хейтам Мухаммед Ибрагим. Ранее издание Sudan Tribune сообщало, что около 13 тысяч случаев заражения малярией выявлены в городе Эль-Фашер в провинции Северный Дарфур на западе Судана. По словам Ибрагима, за последнее время суданский минздрав зафиксировал распространение эпидемий в ряде провинций. Министр указал, что в восьми провинциях страны были выявлены холера и лихорадка денге, от заболеваний скончались 19 человек. Он отметил, что распространение болезней, включаю холеру, наблюдается в восточных провинциях Судана, в частности в Эль-Гедарефе, который граничит с Эфиопией. "Среди основных причин распространения эпидемий - хранение питьевой воды ненадлежащим образом. Сейчас мы полагаемся на местных чиновников в вопросах информирования (населения - ред.) и очистки воды с помощью дополнительного хлорирования", - сообщил Ибрагим. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20230818/koronavirus-1890867538.html
https://ria.ru/20230813/zapakh-1889139616.html
https://ria.ru/20230728/rospotrebnazdor-1886896107.html
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в мире, судан, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк), оон, северный дарфур, здоровье - общество, эфиопия
В мире, Судан, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Северный Дарфур, Здоровье - Общество, Эфиопия
Минздрав Судана рассказал о ситуации с распространением эпидемий
Минздрав Судана: проблемы с хранением питьевой воды ведут к эпидемиям в стране