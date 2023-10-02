Эксперт предсказал Армении судьбу Украины в случае сотрудничества с США
Эксперт: в Армении может разыграться украинский сценарий при партнерстве с США
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Флаг Армении. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В случае отказа Еревана от сотрудничества с Москвой в пользу Вашингтона в Армении может быть разыгран украинский сценарий, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Ранее в МИД РФ заявили, что Ереван допускает ошибку, пытаясь разрушить многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. В министерстве отметили, что это понимает подавляющее большинство армянского населения.
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"В армянском сообществе считается, что взаимоотношения с США носят бутафорский характер, я согласен с этим тезисом, потому что, с одной стороны, США заинтересованы в том, чтобы там оказалось их военное присутствие, с другой стороны, брать на себя ответственность за эту страну они не намерены. Поэтому в конце концов будет то, что произошло с Украиной: тотальное разрушение армянской государственной", - сказал эксперт на круглом столе о ситуации на Южном Кавказе в медиагруппе "Россия сегодня".
По его словам, после ситуации вокруг Нагорного Карабаха в армянском обществе присутствует "разочарование", которое может сподвигнуть Ереван к действиям, несущим непоправимые последствия для всего региона Южного Кавказа.
Также Мухин, касаясь будущего Карабаха, отметил важность сохранения культурного наследия в регионе, "православных святынь, которые вывезти не удастся".
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"Я думаю, что миротворцы по соглашению обеих сторон будут там присутствовать и осуществлять, в том числе, охрану православных святынь", - представил эксперт свой вариант решения этого вопроса.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.