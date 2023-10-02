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Эксперт предсказал Армении судьбу Украины в случае сотрудничества с США - РИА Новости, 02.10.2023
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14:53 02.10.2023 (обновлено: 15:14 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/armeniya-1899965562.html
Эксперт предсказал Армении судьбу Украины в случае сотрудничества с США
Эксперт предсказал Армении судьбу Украины в случае сотрудничества с США - РИА Новости, 02.10.2023
Эксперт предсказал Армении судьбу Украины в случае сотрудничества с США
В случае отказа Еревана от сотрудничества с Москвой в пользу Вашингтона в Армении может быть разыгран украинский сценарий, заявил генеральный директор Центра... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:53
2023-10-02T15:14
в мире
ереван
алексей мухин
центр политической информации
армения
азербайджан
ильхам алиев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В случае отказа Еревана от сотрудничества с Москвой в пользу Вашингтона в Армении может быть разыгран украинский сценарий, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ранее в МИД РФ заявили, что Ереван допускает ошибку, пытаясь разрушить многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. В министерстве отметили, что это понимает подавляющее большинство армянского населения. "В армянском сообществе считается, что взаимоотношения с США носят бутафорский характер, я согласен с этим тезисом, потому что, с одной стороны, США заинтересованы в том, чтобы там оказалось их военное присутствие, с другой стороны, брать на себя ответственность за эту страну они не намерены. Поэтому в конце концов будет то, что произошло с Украиной: тотальное разрушение армянской государственной", - сказал эксперт на круглом столе о ситуации на Южном Кавказе в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, после ситуации вокруг Нагорного Карабаха в армянском обществе присутствует "разочарование", которое может сподвигнуть Ереван к действиям, несущим непоправимые последствия для всего региона Южного Кавказа. Также Мухин, касаясь будущего Карабаха, отметил важность сохранения культурного наследия в регионе, "православных святынь, которые вывезти не удастся"."Я думаю, что миротворцы по соглашению обеих сторон будут там присутствовать и осуществлять, в том числе, охрану православных святынь", - представил эксперт свой вариант решения этого вопроса.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231001/armeniya-1899805604.html
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в мире, ереван, алексей мухин, центр политической информации, армения, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Ереван, Алексей Мухин, Центр политической информации, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев
Эксперт предсказал Армении судьбу Украины в случае сотрудничества с США

Эксперт: в Армении может разыграться украинский сценарий при партнерстве с США

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В случае отказа Еревана от сотрудничества с Москвой в пользу Вашингтона в Армении может быть разыгран украинский сценарий, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Ранее в МИД РФ заявили, что Ереван допускает ошибку, пытаясь разрушить многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. В министерстве отметили, что это понимает подавляющее большинство армянского населения.
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"В армянском сообществе считается, что взаимоотношения с США носят бутафорский характер, я согласен с этим тезисом, потому что, с одной стороны, США заинтересованы в том, чтобы там оказалось их военное присутствие, с другой стороны, брать на себя ответственность за эту страну они не намерены. Поэтому в конце концов будет то, что произошло с Украиной: тотальное разрушение армянской государственной", - сказал эксперт на круглом столе о ситуации на Южном Кавказе в медиагруппе "Россия сегодня".
По его словам, после ситуации вокруг Нагорного Карабаха в армянском обществе присутствует "разочарование", которое может сподвигнуть Ереван к действиям, несущим непоправимые последствия для всего региона Южного Кавказа.
Также Мухин, касаясь будущего Карабаха, отметил важность сохранения культурного наследия в регионе, "православных святынь, которые вывезти не удастся".
«
"Я думаю, что миротворцы по соглашению обеих сторон будут там присутствовать и осуществлять, в том числе, охрану православных святынь", - представил эксперт свой вариант решения этого вопроса.
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Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреЕреванАлексей МухинЦентр политической информацииАрменияАзербайджанИльхам Алиев
 
 
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