Рейтинг@Mail.ru
В Армении предоставили временное жилье 45 тысячам переселенцев из Карабаха - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/zhile-1899732690.html
В Армении предоставили временное жилье 45 тысячам переселенцев из Карабаха
В Армении предоставили временное жилье 45 тысячам переселенцев из Карабаха - РИА Новости, 01.10.2023
В Армении предоставили временное жилье 45 тысячам переселенцев из Карабаха
Власти Армении предоставили временное жилье более 45 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщила в воскресенье пресс-секретарь армянского кабмина... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:36
2023-10-01T11:36
в мире
армения
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898674013_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_eeb90b6e17a0357fd95bcb1ab0ecb8ad.jpg
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Власти Армении предоставили временное жилье более 45 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщила в воскресенье пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. "По состоянию на данный момент, из Нагорного Карабаха в Армению (с 24 сентября - ред.) прибыли 100 483 человека. Временное жилье представлено 45 516 переселенцам", - сообщила Багдасарян на брифинге. По ее словам, регистрацию прошли 84 408 человек, в Армению из Карабаха въехало 21 079 транспортных средств. По сравнению с предыдущими днями поток переселенцев значительно уменьшился. С вечера субботы в Армению въехали всего три человека. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899418718.html
армения
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898674013_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_9a93cad6a1cbcfe7e1c170f62778fb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Армении предоставили временное жилье 45 тысячам переселенцев из Карабаха

Власти Армении предоставили временное жилье 455 тысячи переселенцев из Карабаха

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкБеженцы в гуманитарном пункте в городе Горис
Беженцы в гуманитарном пункте в городе Горис - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в медиабанк
Беженцы в гуманитарном пункте в городе Горис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Власти Армении предоставили временное жилье более 45 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщила в воскресенье пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.
"По состоянию на данный момент, из Нагорного Карабаха в Армению (с 24 сентября - ред.) прибыли 100 483 человека. Временное жилье представлено 45 516 переселенцам", - сообщила Багдасарян на брифинге.
По ее словам, регистрацию прошли 84 408 человек, в Армению из Карабаха въехало 21 079 транспортных средств. По сравнению с предыдущими днями поток переселенцев значительно уменьшился. С вечера субботы в Армению въехали всего три человека.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Сотрудник миссии ООН в Нагорном Карабахе
Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет
Вчера, 09:41
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Очередь из автомобилей у села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Алиев заявил о возвращении в Карабах более двух тысяч человек
29 сентября, 13:55
 
В миреАрменияНагорный КарабахСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала