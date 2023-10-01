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Опрос показал, сколько россиян считают юань заменой доллару и евро - РИА Новости, 01.10.2023
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07:34 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/yuan-1899703192.html
Опрос показал, сколько россиян считают юань заменой доллару и евро
Опрос показал, сколько россиян считают юань заменой доллару и евро - РИА Новости, 01.10.2023
Опрос показал, сколько россиян считают юань заменой доллару и евро
Почти 40% россиян считают китайский юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России, чуть меньше граждан РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T07:34
2023-10-01T07:34
россия
санкт-петербург
ленинградская область
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти 40% россиян считают китайский юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России, чуть меньше граждан с этим не согласны, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховщика "Росгосстрах жизнь", которое есть у РИА Новости. "Около 39% считают юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России. Чаще всего так отвечали сибиряки (48%), реже других - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (по 34%)", - сказано в исследовании. В то же время 36% опрошенных не видят в юане замену доллару и евро, на Северном Кавказе так ответили 44%, а в Приволжском федеральном округе - 32%. Остальная четверть опрошенных не сформировала мнение на этот счет. "В превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России больше плюсов, чем минусов видят 68% опрошенных. По мнению 12%, минусов больше, чем плюсов (скорее да 7%, определенно да 5%). Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос", - добавляют аналитики. Согласно данным ЦБ, доля юаня в июле выросла до 27% в российском экспорте и до 36% в импорте, а вес рубля в экспорте снизился до 42% и сохранился на уровне 30% в импорте. Исследование проводилось 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20230909/yuani-1895134043.html
россия
санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, ленинградская область, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Опрос показал, сколько россиян считают юань заменой доллару и евро

Опрос: почти 40 процентов россиян считают юань достойной заменой доллару и евро

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти 40% россиян считают китайский юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России, чуть меньше граждан с этим не согласны, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховщика "Росгосстрах жизнь", которое есть у РИА Новости.
«
"Около 39% считают юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России. Чаще всего так отвечали сибиряки (48%), реже других - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (по 34%)", - сказано в исследовании.
В то же время 36% опрошенных не видят в юане замену доллару и евро, на Северном Кавказе так ответили 44%, а в Приволжском федеральном округе - 32%. Остальная четверть опрошенных не сформировала мнение на этот счет.
"В превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России больше плюсов, чем минусов видят 68% опрошенных. По мнению 12%, минусов больше, чем плюсов (скорее да 7%, определенно да 5%). Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос", - добавляют аналитики.
Согласно данным ЦБ, доля юаня в июле выросла до 27% в российском экспорте и до 36% в импорте, а вес рубля в экспорте снизился до 42% и сохранился на уровне 30% в импорте.
Исследование проводилось 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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