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Партия Smer, победившая на парламентских выборах в Словакии - РИА Новости, 01.10.2023
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17:11 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/smer-1899776458.html
Партия Smer, победившая на парламентских выборах в Словакии
Партия Smer, победившая на парламентских выборах в Словакии - РИА Новости, 01.10.2023
Партия Smer, победившая на парламентских выборах в Словакии
Социал-демократическая партия (партия Smer, Smer-SD) крупнейшая оппозиционная политическая партия Словакии, была основана в 1999 году. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:11
2023-10-01T17:11
справки
словакия
роберт фицо
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Социал-демократическая партия (партия Smer, Smer-SD) крупнейшая оппозиционная политическая партия Словакии, была основана в 1999 году.Лидер партии, популярный левый политик Роберт Фицо, выступает против военной поддержки Украины.С 2005 года партия стала получать большую часть мест председателей на региональных выборах.В 2006 году партия победила в парламентских выборах, заняв первое место, Роберт Фицо стал премьер-министром страны.Это стало возможным, так как премьер-министром Словакии, как правило, становится лидер партии большинства или коалиции в Национальном совете.На выборах 2012 года Smer во главе с Фицо получила 83 из 150 мест, став первой партией, получившей явное большинство в словацком парламенте после падения коммунизма.В 2016 году, однако, партия стала менее популярной, хотя и получила на выборах голосов больше, чем другие партии.В 2018 году в результате политического кризиса в стране последовала отставка Роберта Фицо с поста премьер-министра.30 сентября 2023 года партия Smer победила на внеочередных выборах в парламент Словакии.Партия набрала 22,94 процента голосов на общенациональном голосовании, что принесло ей 42 места в парламенте.Основной акцент в предвыборной программе партии был сделан на возвращении суверенитета внешней политике станы и дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, партия намерена защищать память о солдатах Красной армии, освободивших Словакию и разгромивших немецкий фашизм.
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4.7
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
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справки, словакия, роберт фицо
Справки, Словакия, Роберт Фицо

Партия Smer, победившая на парламентских выборах в Словакии

© РИА НовостиЛидер партии Smer Роберт Фицо
Лидер партии Smer Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости
Лидер партии Smer Роберт Фицо. Архивное фото
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Социал-демократическая партия (партия Smer, Smer-SD) крупнейшая оппозиционная политическая партия Словакии, была основана в 1999 году.
Лидер партии, популярный левый политик Роберт Фицо, выступает против военной поддержки Украины.
С 2005 года партия стала получать большую часть мест председателей на региональных выборах.
В 2006 году партия победила в парламентских выборах, заняв первое место, Роберт Фицо стал премьер-министром страны.
Это стало возможным, так как премьер-министром Словакии, как правило, становится лидер партии большинства или коалиции в Национальном совете.
На выборах 2012 года Smer во главе с Фицо получила 83 из 150 мест, став первой партией, получившей явное большинство в словацком парламенте после падения коммунизма.
В 2016 году, однако, партия стала менее популярной, хотя и получила на выборах голосов больше, чем другие партии.
В 2018 году в результате политического кризиса в стране последовала отставка Роберта Фицо с поста премьер-министра.
30 сентября 2023 года партия Smer победила на внеочередных выборах в парламент Словакии.
Партия набрала 22,94 процента голосов на общенациональном голосовании, что принесло ей 42 места в парламенте.
Основной акцент в предвыборной программе партии был сделан на возвращении суверенитета внешней политике станы и дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, партия намерена защищать память о солдатах Красной армии, освободивших Словакию и разгромивших немецкий фашизм.
 
СправкиСловакияРоберт Фицо
 
 
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