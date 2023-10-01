https://ria.ru/20231001/fitso-1899750268.html
Лидер победившей в Словакии партии выступил за переговоры по Украине
Лидер победившей в Словакии партии выступил за переговоры по Украине - РИА Новости, 01.10.2023
Лидер победившей в Словакии партии выступил за переговоры по Украине
Лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберт Фицо пообещал, что он и его соратники приложат все усилия для начала мирных переговоров... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:21
2023-10-01T14:21
2023-10-01T15:28
в мире
украина
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберт Фицо пообещал, что он и его соратники приложат все усилия для начала мирных переговоров по Украине."Украина — огромная трагедия для всех. Если Smer будет формировать правительство, будем делать все и на площадке Европейского союза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры", — сказал он на пресс-конференции, анонсированной под лозунгом "А все-таки получилось".Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствуют о том, что победила партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Политик среди прочего выступает против военной поддержки Украины.Согласно данным exit poll агентства Focus, победить должна была либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Тем не менее после подсчета голосов на большинстве участков она оказалась на втором месте с 17,96%. Замыкает первую тройку партия Hlas с 14,7% голосов.Для формирования правительства Smer необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. После выборов Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. Политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой сейчас 27 кресел. Ее возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини, который ранее был членом Smer. Однако даже объединения Smer и Hlas не хватит для создания полноценной коалиции.По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте. В таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо
Лидер победившей в Словакии партии выступил за переговоры по Украине
Лидер победившей на выборах в Словакии партии выступил за переговоры по Украине
БРАТИСЛАВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберт Фицо пообещал, что он и его соратники приложат все усилия для начала мирных переговоров по Украине.
«
"Украина — огромная трагедия для всех. Если Smer будет формировать правительство, будем делать все и на площадке Европейского союза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры", — сказал он на пресс-конференции, анонсированной под лозунгом "А все-таки получилось".
Внеочередные выборы в парламент Словакии
состоялись в субботу. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствуют о том, что победила партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Политик среди прочего выступает против военной поддержки Украины.
Согласно данным exit poll агентства Focus, победить должна была либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Тем не менее после подсчета голосов на большинстве участков она оказалась на втором месте с 17,96%. Замыкает первую тройку партия Hlas с 14,7% голосов.
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Для формирования правительства Smer необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. После выборов Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. Политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой сейчас 27 кресел. Ее возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини
, который ранее был членом Smer. Однако даже объединения Smer и Hlas не хватит для создания полноценной коалиции.
По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте. В таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.
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