https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899755273.html

Партия Smer не ставит под сомнение политику Словакии по членству в ЕС

Партия Smer не ставит под сомнение политику Словакии по членству в ЕС - РИА Новости, 01.10.2023

Партия Smer не ставит под сомнение политику Словакии по членству в ЕС

Крупная оппозиционная партия Smer, которая победила на выборах в парламент Словакии, не ставит под сомнение внешнюю политику республики в отношении членства в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:50

2023-10-01T14:50

2023-10-01T20:37

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украина

роберт фицо

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Крупная оппозиционная партия Smer, которая победила на выборах в парламент Словакии, не ставит под сомнение внешнюю политику республики в отношении членства в Европейском союза, заявил в воскресенье ее лидер Роберт Фицо. Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствуют о том, что победила партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Политик выступает против военной поддержки Украины. "Никто из нас не планирует (покидать Европейский союз - ред.). Я еще раз должен это сказать, чтобы это было понятно: внешнеполитическая ориентация Словакии не будет меняться, мы в Европейском союзе. Дамы и господа, вы забыли, что без партии Smer не был бы успешным референдум, вступление в Шенген, принятие евро?", - сказал Фицо на пресс-конференции, которая была анонсирована под лозунгом "А все-таки получилось". По словам политика, это не означает, что партия не будет критиковать вещи, которые ей не нравятся в Европейском союзе.

https://ria.ru/20231001/pushkov-1899737122.html

https://ria.ru/20230918/kiev-1896977487.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, украина, роберт фицо, евросоюз