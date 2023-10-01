https://ria.ru/20231001/privivki-1899688977.html

Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей

Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей - РИА Новости, 01.10.2023

Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей

Помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно пройти еще несколько вакцинаций. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-педиатр... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T03:11

2023-10-01T03:11

2023-10-01T03:11

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россия

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прививки

вакцинация

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МОСКВА, 01 окт — РИА Новости. Помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно пройти еще несколько вакцинаций. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-педиатр высшей категории АО "Медицина" Марьям Сайфулина.В первую очередь специалист обратила внимание на прививку от менингита (вакцина "Менактра"). Это инфекция передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности.Следует также обезопасить ребенка от клещевого энцефалита (вакцина "Клещ-Э-Вак"). Эта проблема актуальна не только для Сибири или Урала, но и для европейской части России.Еще одна опасная инфекция - ротавирусная (вакцина "РотаТек"). И чем младше ребенок, тем опаснее для него это состояние.Кроме того, ребенка следует обезопасить и от вируса папилломы человека (вакцина "Гардасил"). Педиатр советует проводить прививку в подростковом возрасте как девочкам, так и мальчикам.

https://ria.ru/20230929/vaktsinatsiya-1899322741.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, здоровье - общество, прививки, вакцинация