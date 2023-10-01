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Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей
Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей - РИА Новости, 01.10.2023
Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей
Помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно пройти еще несколько вакцинаций. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-педиатр... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T03:11
2023-10-01T03:11
2023-10-01T03:11
общество
россия
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прививки
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МОСКВА, 01 окт — РИА Новости. Помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно пройти еще несколько вакцинаций. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-педиатр высшей категории АО "Медицина" Марьям Сайфулина.В первую очередь специалист обратила внимание на прививку от менингита (вакцина "Менактра"). Это инфекция передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности.Следует также обезопасить ребенка от клещевого энцефалита (вакцина "Клещ-Э-Вак"). Эта проблема актуальна не только для Сибири или Урала, но и для европейской части России.Еще одна опасная инфекция - ротавирусная (вакцина "РотаТек"). И чем младше ребенок, тем опаснее для него это состояние.Кроме того, ребенка следует обезопасить и от вируса папилломы человека (вакцина "Гардасил"). Педиатр советует проводить прививку в подростковом возрасте как девочкам, так и мальчикам.
https://ria.ru/20230929/vaktsinatsiya-1899322741.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, прививки, вакцинация
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Прививки, Вакцинация
Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей
Врач Сайфуллина призвала в первую очередь делать детям прививку от менингита