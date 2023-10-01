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Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей - РИА Новости, 01.10.2023
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03:11 01.10.2023
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Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей
Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей - РИА Новости, 01.10.2023
Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей
Помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно пройти еще несколько вакцинаций. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-педиатр... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T03:11
2023-10-01T03:11
общество
россия
здоровье - общество
прививки
вакцинация
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МОСКВА, 01 окт — РИА Новости. Помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно пройти еще несколько вакцинаций. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-педиатр высшей категории АО "Медицина" Марьям Сайфулина.В первую очередь специалист обратила внимание на прививку от менингита (вакцина "Менактра"). Это инфекция передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности.Следует также обезопасить ребенка от клещевого энцефалита (вакцина "Клещ-Э-Вак"). Эта проблема актуальна не только для Сибири или Урала, но и для европейской части России.Еще одна опасная инфекция - ротавирусная (вакцина "РотаТек"). И чем младше ребенок, тем опаснее для него это состояние.Кроме того, ребенка следует обезопасить и от вируса папилломы человека (вакцина "Гардасил"). Педиатр советует проводить прививку в подростковом возрасте как девочкам, так и мальчикам.
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общество, россия, здоровье - общество, прививки, вакцинация
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Прививки, Вакцинация
Врач назвала четыре важнейшие прививки для детей

Врач Сайфуллина призвала в первую очередь делать детям прививку от менингита

© iStock.com / PeopleImagesПодросток после вакцинации
Подросток после вакцинации - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© iStock.com / PeopleImages
Подросток после вакцинации. Архивное фото
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МОСКВА, 01 окт — РИА Новости. Помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно пройти еще несколько вакцинаций. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-педиатр высшей категории АО "Медицина" Марьям Сайфулина.
В первую очередь специалист обратила внимание на прививку от менингита (вакцина "Менактра"). Это инфекция передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности.
Следует также обезопасить ребенка от клещевого энцефалита (вакцина "Клещ-Э-Вак"). Эта проблема актуальна не только для Сибири или Урала, но и для европейской части России.
Еще одна опасная инфекция - ротавирусная (вакцина "РотаТек"). И чем младше ребенок, тем опаснее для него это состояние.
Кроме того, ребенка следует обезопасить и от вируса папилломы человека (вакцина "Гардасил"). Педиатр советует проводить прививку в подростковом возрасте как девочкам, так и мальчикам.
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ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоПрививкиВакцинация
 
 
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