https://ria.ru/20231001/pitanie-1899799984.html

ООН планирует предоставить 21 тысячу порций питания беженцам из Карабаха

ООН планирует предоставить 21 тысячу порций питания беженцам из Карабаха - РИА Новости, 01.10.2023

ООН планирует предоставить 21 тысячу порций питания беженцам из Карабаха

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) планирует в течение последующих двух недель предоставить 21 тысячу порций горячего питания прибывающим в Армению РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T21:00

2023-10-01T21:00

2023-10-01T21:00

в мире

азербайджан

никол пашинян

оон

ильхам алиев

армения

нагорный карабах

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) планирует в течение последующих двух недель предоставить 21 тысячу порций горячего питания прибывающим в Армению беженцам из Нагорного Карабаха. "Более 2 тысяч порций горячего питания были предоставлены пересекающим границу людям в четверг. ВПП планирует увеличить количество и предоставить 21 тысячу порций в течение следующих двух недель", - говорится в заявлении на сайте организации. Отмечается, что ВПП также предоставляет продуктовые наборы для 30 тысяч человек. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230927/voz-1899069858.html

https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, никол пашинян, оон, ильхам алиев, армения, нагорный карабах