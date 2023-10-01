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В Туле названы десять призеров конкурса "Мастер года – 2023"

В Туле названы десять призеров конкурса "Мастер года – 2023" - РИА Новости, 01.10.2023

В Туле названы десять призеров конкурса "Мастер года – 2023"

В Туле объявлены имена 10 призеров Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года – 2023"... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:45

2023-10-01T14:45

2023-10-01T14:45

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Туле объявлены имена 10 призеров Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года – 2023". Они показали лучшие результаты по итогам двух испытаний заключительного этапа – "Конкурс образовательных кейсов" и "Открытый урок".Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин приветствовал финалистов и отметил, что конкурс "Мастер года" уже с самого начала его проведения в 2021 году объединял представителей всех регионов России. Количество участников год от года растет, и каждый раз конкурсанты подтверждают свое мастерство на самом высоком уровне."Уважаемые педагоги, вы действительно делаете систему СПО привлекательной, эффективной, устойчивой. Вы нужны своим регионам, своим городам, и мы искренне вами гордимся", – сказал Виктор Неумывакин.Призерами конкурса "Мастер года – 2023" стали:Ананьева Анастасия Николаевна, преподаватель ГБПОУ "Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина", Волгоградская область;Андреев Дмитрий Васильевич, преподаватель ГБПОУ "Марийский Радиомеханический Техникум", Республика Марий Эл;Бахмудова Амина Магомедовна, мастер производственного обучения ГБПОУ РД "Индустриально-промышленный колледж", Республика Дагестан;Белевич Андрей Вячеславович, преподаватель ГБУ КУ ПОО "Колледж агротехнологий и природообустройства", Калининградская область;Городилова Елена Владимировна, преподаватель АПОУ УР "Республиканский медицинский колледж имени героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики", Удмуртская Республика;Зарубин Иван Юрьевич, мастер производственного обучения ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства", Тюменская область;Козачко Ольга Юрьевна, преподаватель БПОУ ОО "Омский аграрнотехнологический колледж", Омская область;Меньшикова Анастасия Николаевна, преподаватель БПОУ ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж", Курская область;Таран Андрей Михайлович, преподаватель ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака", Новосибирская область;Томилина Мария Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ РО "Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения", Ростовская область.Теперь призерам предстоит выполнить финальное конкурсное задание "Влюбить в профессию". На нем они продемонстрируют свои профессиональные компетенции по формированию мотивации у молодых людей к выбору профессии.Победитель Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года – 2023" будет объявлен 2 октября, в День среднего профессионального образования на церемонии награждения призеров конкурса. В этот же день будет дан старт Большой учительской недели - ключевого события Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации.Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования. Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, Государственный университет просвещения и Общероссийский Профсоюз образования.Победителем конкурса в 2022 году стала Демихова Ирина Юрьевна, представительница Тульской области, преподаватель специальных дисциплин Донского колледжа информационных технологий.Торжественные мероприятия по подведению итогов и награждению победителей конкурса "Мастер года" входят в программу Большой учительской недели.Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России", объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов "Мастер года", "Педагог-психолог России", "Директор года России", "Учитель-дефектолог России", "Воспитать человека", "Первый учитель" и других, а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция "День с педагогом и наставником".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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