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Биография Роберта Фицо

Биография Роберта Фицо - РИА Новости, 01.10.2023

Биография Роберта Фицо

Популярный словацкий политик Роберт Фицо, председатель оппозиционной партии Smer, родился в 1964 году в городе Топольчаны в Словакии. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T20:15

2023-10-01T20:15

2023-10-01T20:15

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Популярный словацкий политик Роберт Фицо, председатель оппозиционной партии Smer, родился в 1964 году в городе Топольчаны в Словакии. В 1986 году окончил юридический факультет Университета имени Я.А. Коменского. Фицо также имеет докторскую степень в области права. С 1994 года он работал агентом Словакии в Европейской комиссии по правам человека, пока не был отозван в начале 2000 года. В политике Фицо стал заметен в 1992 году, когда был избран в парламент Словакии. В 1999 году Фицо основал Социал-демократическую партию (Smer, Smer-SD) - крупнейшую оппозиционную политическую партию Словакии. С 2005 года партия Фицо стала получать большую часть мест председателей на региональных выборах. В 2006 году Smer победила на парламентских выборах, заняв первое место, Роберт Фицо стал премьер-министром страны. Это стало возможным, так как премьер-министром Словакии, как правило, становится лидер партии большинства или коалиции в Национальном совете. Должность премьер-министра Фицо занимал до 2010 года. На выборах 2012 года Smer во главе с Фицо получила 83 из 150 мест, став первой партией, получившей явное большинство в словацком парламенте со времен обретения страной независимости. В 2012 году Фицо во второй раз стал премьер-министром Словакии. В 2018 году результатом политического кризиса в стране стала отставка Роберта Фицо с поста премьер-министра. Роберт Фицо неоднократно посещал Россию. В 2009 году приезжал в РФ дважды, в 2015 году провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, с Дмитрием Медведевым, на тот момент премьер-министром РФ, а также с Сергеем Нарышкиным, в то время председателем Госдумы. В 2016 году вновь посетил РФ, провел переговоры с Путиным в Кремле. С 2022 года Фицо неоднократно заявлял, что выступает против военной поддержки Украины и за дипломатическое урегулирование конфликта. В своих предвыборных заявлениях в 2023 году Фицо обещал, что в случае вхождения представителей оппозиционной партии Smer в правительство Словакия прекратит военную помощь Украине. 30 сентября 2023 года партия Smer победила на внеочередных выборах в парламент Словакии. Партия набрала 22,94% голосов избирателей, что обеспечивает ей 42 места в парламенте. Важный акцент в предвыборной программе партии был сделан на возвращении внешнеполитического суверенитета страны и дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, партия намерена защищать память о солдатах Красной армии, освободивших Словакию и разгромивших немецкий фашизм. Роберт Фицо женат на Светлане Фицовой, преподающей на кафедре гражданского права Карлова университета, у супругов есть сын Михаил.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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