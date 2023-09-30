https://ria.ru/20230930/kipr-1899593005.html
Кипр рассматривает возможность размещения армян из Карабаха
Кипр рассматривает возможность размещения армян из Карабаха - РИА Новости, 30.09.2023
Кипр рассматривает возможность размещения армян из Карабаха
Правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь армянам Карабаха и рассматривает возможности размещения в стране армянских беженцев,... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:51
2023-09-30T08:51
2023-09-30T08:51
в мире
азербайджан
кипр
нагорный карабах
ильхам алиев
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АФИНЫ, 30 сен - РИА Новости. Правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь армянам Карабаха и рассматривает возможности размещения в стране армянских беженцев, говорится в сообщении министерства иностранных дел Кипра в связи с последними событиями в Нагорном Карабаха. По данным властей Армении, с 24 сентября почти 98 тысяч жителей Карабаха из 120 тысяч переехали в Армению после военной операции, проведённой Азербайджаном. "Республика Кипр поддерживает открытые каналы для армянского народа. В этих рамках правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь изгнанным армянам Карабаха, которые тысячами покидают дома своих предков. В этой связи рассматриваются также возможности размещения в нашей стране ряда беженцев-армян, если возникнет такая необходимость", - говорится в заявлении. МИД Кипра осудил военную операцию Азербайджана 19 и 20 сентября и "грубое нарушение Соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года". Никосия также обвинила Баку в этнической чистке. В Баку не раз заявляли, что утверждения о якобы этнических чистках в Карабахе со стороны Азербайджана категорически неприемлемы. По заявлению Баку, Азербайджан устанавливает "различные каналы коммуникаций с армянским населением для определения и обеспечения гуманитарных нужд жителей Азербайджана армянского происхождения". На Кипре заявили также, что выступают за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств и призывает Азербайджан воздержаться от дальнейших военных действий, соблюдая свои обязательства по территориальной целостности Армении в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899490941.html
https://ria.ru/20230927/karabakh-1898949337.html
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, кипр, нагорный карабах, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Кипр, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев
Кипр рассматривает возможность размещения армян из Карабаха
Правительство Кипра готово оказать гуманитарную помощь армянам Карабаха
АФИНЫ, 30 сен - РИА Новости. Правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь армянам Карабаха и рассматривает возможности размещения в стране армянских беженцев, говорится в сообщении министерства иностранных дел Кипра в связи с последними событиями в Нагорном Карабаха.
По данным властей Армении
, с 24 сентября почти 98 тысяч жителей Карабаха из 120 тысяч переехали в Армению после военной операции, проведённой Азербайджаном
.
Миссия ООН посетит Карабах
"Республика Кипр поддерживает открытые каналы для армянского народа. В этих рамках правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь изгнанным армянам Карабаха, которые тысячами покидают дома своих предков. В этой связи рассматриваются также возможности размещения в нашей стране ряда беженцев-армян, если возникнет такая необходимость", - говорится в заявлении.
МИД Кипра осудил военную операцию Азербайджана 19 и 20 сентября и "грубое нарушение Соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года".
Никосия также обвинила Баку
в этнической чистке.
В Баку не раз заявляли, что утверждения о якобы этнических чистках в Карабахе со стороны Азербайджана категорически неприемлемы. По заявлению Баку, Азербайджан устанавливает "различные каналы коммуникаций с армянским населением для определения и обеспечения гуманитарных нужд жителей Азербайджана армянского происхождения".
В Испании заявили, что направят гуманитарную помощь в Карабах
На Кипре заявили также, что выступают за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств и призывает Азербайджан воздержаться от дальнейших военных действий, соблюдая свои обязательства по территориальной целостности Армении в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы
стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване
в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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