https://ria.ru/20230930/karabakh-1899635231.html

Власти Армении разместили почти 35 тысяч переселенцев из Карабаха

Власти Армении разместили почти 35 тысяч переселенцев из Карабаха - РИА Новости, 30.09.2023

Власти Армении разместили почти 35 тысяч переселенцев из Карабаха

Власти Армении представили временное жилье почти 35 тысячам переселенцам из Нагорного Карабаха, сообщили пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T15:46

2023-09-30T15:46

2023-09-30T15:46

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

никол пашинян

хикмет гаджиев

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Власти Армении представили временное жилье почти 35 тысячам переселенцам из Нагорного Карабаха, сообщили пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. "По состоянию на 14.00 (13.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению (с 24 сентября - ред.) прибыли 100347 человек. Временное жилье представлено 34607 переселенцам", - сообщила Багдасарян на брифинге. По ее словам, регистрацию прошли 82 827 человек, в Армению из Карабаха въехало 21062 транспортных средства. По сравнению с предыдущими днями поток переселенцем значительно уменьшился. С утра субботы в Армению въехали несколько десятков человек. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230929/karabakh-1899490941.html

https://ria.ru/20230929/karabakh-1899418718.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, хикмет гаджиев, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе