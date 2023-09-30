https://ria.ru/20230930/golod-1899686366.html

В Саратове завели дело на мать, морившую сына голодом

В Саратове завели дело на мать, морившую сына голодом - РИА Новости, 30.09.2023

В Саратове завели дело на мать, морившую сына голодом

Следователи в Саратове завели уголовные дела в отношении матери мальчика, попавшего в больницу из-за тяжелого заболевания от недоедания и антисанитарии, а также РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T23:35

2023-09-30T23:35

2023-09-30T23:56

происшествия

саратов

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здоровье - общество

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САРАТОВ, 30 сен — РИА Новости. Следователи в Саратове завели уголовные дела в отношении матери мальчика, попавшего в больницу из-за тяжелого заболевания от недоедания и антисанитарии, а также против сотрудницы полиции, проверявшей неблагополучную семью, сообщается в Telegram-канале областного управления СК. "Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудницы полиции по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", и в отношении 31-летней женщины — в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". <...> В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия", — говорится в публикации.По данным следствия, в период с 2017 по 2023 год мать 11-летнего ребенка не обеспечивала ему санитарно-гигиенические условия и уход. Кроме того, она не предоставляла ему необходимое количество продуктов, что привело к тяжелому заболеванию. Тем не менее за медицинской помощью женщина не обращалась. При этом инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) ограничивалась профилактическими беседами.Сейчас ребенку оказывают медицинскую помощь. Как уточнил источник РИА Новости в силовых структурах, у мальчика выявили психическое заболевание и кахексию.В свою очередь, областная прокуратура сообщила, что несовершеннолетний — инвалид, а бездействие сотрудницы полиции "привело к ухудшению состояния здоровья мальчика".Как отмечается в Telegram-канале регионального главка МВД, с сентября 2022 года инспектор ПДН отдела полиции № 7 в составе УМВД по городу посещала неблагополучную семью, проводила беседы с матерью, "регулярно проверяла условия проживания семьи, документировала административные правонарушения", которые в дальнейшем рассматривались с участием всех органов системы профилактики, в том числе сотрудника сектора опеки и попечительства. По данным полиции, в октябре 2021 года проверяющие выявили антисанитарные условия в семье из двух детей и их родителей, не состоящих в браке. Тогда мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание ребенка и поставили на профилактический учет в ПДН. В ноябре того же года семью признали находящейся в социально опасном положении. В апреле 2023 года при очередной проверке инспектор ПДН приняла меры по госпитализации мальчика, после чего началась процессуальная проверка в отношении матери. Сейчас ГУ МВД по Саратовской области проводит проверку по факту возможной халатности сотрудника полиции, которая, по версии следствия, привела к ухудшению здоровья ребенка. По ее результатам будет дана комплексная оценка произошедшему.

https://ria.ru/20230929/rebenok-1899362856.html

https://ria.ru/20230608/sud-1876979833.html

https://ria.ru/20230930/mat-1899641494.html

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происшествия, саратов, россия, саратовская область, здоровье - общество