Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали президента Боливии желанным гостем в России - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/arse-1899630896.html
В Совфеде назвали президента Боливии желанным гостем в России
В Совфеде назвали президента Боливии желанным гостем в России - РИА Новости, 30.09.2023
В Совфеде назвали президента Боливии желанным гостем в России
У президента Боливии Луиса Арсе есть приглашение посетить Россию, в Москве его ждут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе встречи с... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:02
2023-09-30T15:02
боливия
россия
константин косачев
совет федерации рф
луис арсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818353887_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_df8203c8ad96abc1da8aae36e159cc5f.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. У президента Боливии Луиса Арсе есть приглашение посетить Россию, в Москве его ждут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе встречи с председателем Палаты сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой. Делегация Боливии прибыла в Россию для участия в Международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка". "Напоминаем, что у президента Боливии есть приглашение посетить Россию в любое время, когда он найдет такую возможность. Пожалуйста, передайте, что в Москве его ждут", - сказал Косачев. Российский сенатор отметил, что визит в Россию Андронико Родригеса Ледесмы дает возможность в рамках парламентского диалога "сверить часы" по важным вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействия на международной арене. По словам Косачева, Боливия – давний и надёжный партнёр России в Латинской Америке. "В этом году страны отметили 125-летие установления дипломатических отношений. За это время, опираясь на принципы дружбы и уважения, создана прочная основа для развития многопланового и практического взаимодействия", - сказал политик. Вице-спикер СФ отметил, что в Боливии ценят и умеют отстаивать свободу и независимость, и руководство страны в своей политике учитывает исключительно на национальные интересы, на интересы своего народа. В свою очередь Андронико Родригес Ледесма отметил, что Боливия выступает за укрепление и расширение связей с Россией и сотрудничества в разных сферах, включая технологическую. "Для нас Российская Федерация – стратегический партнер", - подчеркнул он. Для укрепления парламентского взаимодействия политик пригласил сенаторов РФ посетить с визитом Боливию. Говоря о российско-боливийских контактах по парламентской линии, Косачев подчеркнул важность развития связей как на двусторонней, так и на многосторонней основах, в том числе в рамках Межпарламентского союза. Собеседники считают, что парламентарии двух стран могут внести больший вклад в содержательное наполнение российско-боливийского партнёрства. Косачев назвал Межправительственную Российско-Боливийскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству ключевым механизмом наращивания двусторонних связей. Участники встречи обсудили укрепление сотрудничества в сфере энергетики и промышленности, перспективы межбанковского взаимодействия, реализацию конкретных проектов, в том числе Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто. В ходе переговоров отмечалось активное взаимодействие стран в области образования. "На этом направлении сотрудничества уже сложились давние традиции. Сегодня в российских вузах обучаются более 150 боливийских граждан", - сказал вице-спикер СФ, отметив необходимость решения вопросов со взаимным признанием дипломов об образовании.
https://ria.ru/20230825/investitsii-1892211037.html
https://ria.ru/20230926/morales-1898613379.html
https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html
боливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818353887_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_5a546efdf42922e895e222bafcf7655b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
боливия, россия, константин косачев, совет федерации рф, луис арсе
Боливия, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Луис Арсе
В Совфеде назвали президента Боливии желанным гостем в России

Косачев: у президента Боливии есть приглашение посетить Россию в любое время

© AP Photo / Jason DeCrowПрезидент Боливии Луис Арсе
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
Президент Боливии Луис Арсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. У президента Боливии Луиса Арсе есть приглашение посетить Россию, в Москве его ждут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе встречи с председателем Палаты сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой.
Делегация Боливии прибыла в Россию для участия в Международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".
"Напоминаем, что у президента Боливии есть приглашение посетить Россию в любое время, когда он найдет такую возможность. Пожалуйста, передайте, что в Москве его ждут", - сказал Косачев.
Российский сенатор отметил, что визит в Россию Андронико Родригеса Ледесмы дает возможность в рамках парламентского диалога "сверить часы" по важным вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействия на международной арене.
Логотип компании ПАО Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе
25 августа, 14:19
По словам Косачева, Боливия – давний и надёжный партнёр России в Латинской Америке. "В этом году страны отметили 125-летие установления дипломатических отношений. За это время, опираясь на принципы дружбы и уважения, создана прочная основа для развития многопланового и практического взаимодействия", - сказал политик.
Вице-спикер СФ отметил, что в Боливии ценят и умеют отстаивать свободу и независимость, и руководство страны в своей политике учитывает исключительно на национальные интересы, на интересы своего народа.
В свою очередь Андронико Родригес Ледесма отметил, что Боливия выступает за укрепление и расширение связей с Россией и сотрудничества в разных сферах, включая технологическую. "Для нас Российская Федерация – стратегический партнер", - подчеркнул он. Для укрепления парламентского взаимодействия политик пригласил сенаторов РФ посетить с визитом Боливию.
Экс-президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Моралес заявил о противостоянии с правительством Боливии
26 сентября, 02:36
Говоря о российско-боливийских контактах по парламентской линии, Косачев подчеркнул важность развития связей как на двусторонней, так и на многосторонней основах, в том числе в рамках Межпарламентского союза. Собеседники считают, что парламентарии двух стран могут внести больший вклад в содержательное наполнение российско-боливийского партнёрства.
Косачев назвал Межправительственную Российско-Боливийскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству ключевым механизмом наращивания двусторонних связей. Участники встречи обсудили укрепление сотрудничества в сфере энергетики и промышленности, перспективы межбанковского взаимодействия, реализацию конкретных проектов, в том числе Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто.
В ходе переговоров отмечалось активное взаимодействие стран в области образования. "На этом направлении сотрудничества уже сложились давние традиции. Сегодня в российских вузах обучаются более 150 боливийских граждан", - сказал вице-спикер СФ, отметив необходимость решения вопросов со взаимным признанием дипломов об образовании.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС
25 августа, 03:13
 
БоливияРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФЛуис Арсе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала