https://ria.ru/20230930/arse-1899630896.html

В Совфеде назвали президента Боливии желанным гостем в России

В Совфеде назвали президента Боливии желанным гостем в России - РИА Новости, 30.09.2023

В Совфеде назвали президента Боливии желанным гостем в России

У президента Боливии Луиса Арсе есть приглашение посетить Россию, в Москве его ждут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе встречи с... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T15:02

2023-09-30T15:02

2023-09-30T15:02

боливия

россия

константин косачев

совет федерации рф

луис арсе

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. У президента Боливии Луиса Арсе есть приглашение посетить Россию, в Москве его ждут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе встречи с председателем Палаты сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой. Делегация Боливии прибыла в Россию для участия в Международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка". "Напоминаем, что у президента Боливии есть приглашение посетить Россию в любое время, когда он найдет такую возможность. Пожалуйста, передайте, что в Москве его ждут", - сказал Косачев. Российский сенатор отметил, что визит в Россию Андронико Родригеса Ледесмы дает возможность в рамках парламентского диалога "сверить часы" по важным вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействия на международной арене. По словам Косачева, Боливия – давний и надёжный партнёр России в Латинской Америке. "В этом году страны отметили 125-летие установления дипломатических отношений. За это время, опираясь на принципы дружбы и уважения, создана прочная основа для развития многопланового и практического взаимодействия", - сказал политик. Вице-спикер СФ отметил, что в Боливии ценят и умеют отстаивать свободу и независимость, и руководство страны в своей политике учитывает исключительно на национальные интересы, на интересы своего народа. В свою очередь Андронико Родригес Ледесма отметил, что Боливия выступает за укрепление и расширение связей с Россией и сотрудничества в разных сферах, включая технологическую. "Для нас Российская Федерация – стратегический партнер", - подчеркнул он. Для укрепления парламентского взаимодействия политик пригласил сенаторов РФ посетить с визитом Боливию. Говоря о российско-боливийских контактах по парламентской линии, Косачев подчеркнул важность развития связей как на двусторонней, так и на многосторонней основах, в том числе в рамках Межпарламентского союза. Собеседники считают, что парламентарии двух стран могут внести больший вклад в содержательное наполнение российско-боливийского партнёрства. Косачев назвал Межправительственную Российско-Боливийскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству ключевым механизмом наращивания двусторонних связей. Участники встречи обсудили укрепление сотрудничества в сфере энергетики и промышленности, перспективы межбанковского взаимодействия, реализацию конкретных проектов, в том числе Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто. В ходе переговоров отмечалось активное взаимодействие стран в области образования. "На этом направлении сотрудничества уже сложились давние традиции. Сегодня в российских вузах обучаются более 150 боливийских граждан", - сказал вице-спикер СФ, отметив необходимость решения вопросов со взаимным признанием дипломов об образовании.

https://ria.ru/20230825/investitsii-1892211037.html

https://ria.ru/20230926/morales-1898613379.html

https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html

боливия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

боливия, россия, константин косачев, совет федерации рф, луис арсе