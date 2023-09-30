https://ria.ru/20230930/abort-1899636255.html

Сокращение сроков для аборта спасет сотни тысяч жизней, заявил священник

Сокращение сроков для аборта спасет сотни тысяч жизней, заявил священник - РИА Новости, 30.09.2023

Сокращение сроков для аборта спасет сотни тысяч жизней, заявил священник

Сокращение сроков, на которых законом разрешено делать аборт по желанию женщины, с 12 до 8 недель беременности, спасет сотни тысяч жизней, рассказал... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T15:59

2023-09-30T15:59

2023-09-30T15:59

москва

федор лукьянов

русская православная церковь

россия

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Сокращение сроков, на которых законом разрешено делать аборт по желанию женщины, с 12 до 8 недель беременности, спасет сотни тысяч жизней, рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В субботу отец Федор Лукьянов выступил на Международной медицинской научно-практическая конференции "Аборт и здоровье женщины", которая проходит в Москве. Как уточнили организаторы, цель конференции - сбор и популяризация актуальных научных материалов о последствиях абортов для здоровья женщин. Отец Федор отметил, что кроме запрета делать аборты в частных клиниках, нужно обратить внимание на аборты на сроках после 8 недель, а именно на 56 статью 223 ФЗ "Об основах охраны здоровья", где говорится о том, что аборт по желанию женщины может быть сделан на сроке до 12 недель. "Казалось бы, 8 или 12 недель, но мы знаем, сколько это стоит - сотен тысяч детей, потому что аборты делаются в основном на девятой неделе и, по мнению многих экспертов, если мы сдвинем эти сроки, убрав сначала (аборты - ред.) в частных клиниках, мы спасём огромное количество детей", - сказал отец Федор. Говоря о частных клиниках, священник подчеркнул, что у государства нет статистики по абортам в них. "Если аборты будут, как мы надеемся, выведены из частных клиник, наше государство получит контроль за сбором статистики, за производством медикаментозных абортов, за оборотом препаратов, за выполнением регламента доабортного консультирования, маршрутизации пациенток и конечно, и за исключением (запретом - ред.) рекламы абортов", - сказал отец Федор. "Это необходимо сделать... поскольку частные клиники, конечно, не выполняют никаких регламентов. Это... лишь только шаг, но этот шаг сегодня... позволит нам спасти сотни тысяч детских жизней - это шаг по направлению к единой цели, чтобы аборт вообще перестал существовать как явление, но нам необходимо обязательно и эти шаги совершать, чтобы получить искомый результат", - заключил глава патриаршей комиссии. В РПЦ считают аборт убийством человека, то есть грехом, и выступают за полный запрет абортов, производимых без медицинских показаний. Как уточнили организаторы, по итогам конференции планируется публикация резолюции и издание сборника научных статей, который будет разослан в государственные, научные и образовательные учреждения Российской Федерации. Впоследствии организаторы намерены разработать "существенные новаторские изменения в основополагающие документы и протоколы, с которыми женщины России сталкиваются в женских консультациях".

https://ria.ru/20230930/abort-1899635449.html

https://ria.ru/20230814/kennedi-1889925233.html

https://ria.ru/20230725/minzdrav-1886270580.html

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москва, федор лукьянов, русская православная церковь, россия