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Кабул изъявил готовность предоставить условия для проекта "Север — Юг" - РИА Новости, 29.09.2023
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10:15 29.09.2023 (обновлено: 11:00 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/sever-1899358917.html
Кабул изъявил готовность предоставить условия для проекта "Север — Юг"
Кабул изъявил готовность предоставить условия для проекта "Север — Юг" - РИА Новости, 29.09.2023
Кабул изъявил готовность предоставить условия для проекта "Север — Юг"
Власти Афганистана готовы предоставить необходимые возможности и условия для реализации транспортных и энергетических проектов, включая транспортный коридор... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:15
2023-09-29T11:00
в мире
афганистан
кабул (город)
казань
оон
талибан
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КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Власти Афганистана готовы предоставить необходимые возможности и условия для реализации транспортных и энергетических проектов, включая транспортный коридор "Север-Юг", заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве талибов (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Амир-Хан Муттаки. "Мы готовы предоставить все необходимые возможности для (развития) региональных связей: транспорта, передачи энергии… Сейчас благоприятные условия для реализации торгового коридора "Север-Юг… Мы готовы предоставить все необходимые условия и удобства для реализации инфраструктурных проектов в энергетике, шахтах, сельском хозяйстве, линиях связи, железных дорогах", - сказал Амир-Хан Муттаки на переговорах "московского формата" по Афганистану. В Казани проходит пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны. Афганистан представляет делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки. Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230727/koridor-1886603600.html
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афганистан
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в мире, афганистан, кабул (город), казань, оон, талибан
В мире, Афганистан, Кабул (город), Казань, ООН, Талибан
Кабул изъявил готовность предоставить условия для проекта "Север — Юг"

Власти Афганистана готовы предоставить условия для проекта "Север — Юг"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану в Казани
Участники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану в Казани - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану в Казани
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КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Власти Афганистана готовы предоставить необходимые возможности и условия для реализации транспортных и энергетических проектов, включая транспортный коридор "Север-Юг", заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве талибов (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Амир-Хан Муттаки.
"Мы готовы предоставить все необходимые возможности для (развития) региональных связей: транспорта, передачи энергии… Сейчас благоприятные условия для реализации торгового коридора "Север-Юг… Мы готовы предоставить все необходимые условия и удобства для реализации инфраструктурных проектов в энергетике, шахтах, сельском хозяйстве, линиях связи, железных дорогах", - сказал Амир-Хан Муттаки на переговорах "московского формата" по Афганистану.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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27 июля, 13:47
В Казани проходит пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны.
Афганистан представляет делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки.
Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении).
Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанКабул (город)КазаньООНТалибан
 
 
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