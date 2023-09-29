https://ria.ru/20230929/sever-1899358917.html
Кабул изъявил готовность предоставить условия для проекта "Север — Юг"
Кабул изъявил готовность предоставить условия для проекта "Север — Юг" - РИА Новости, 29.09.2023
Кабул изъявил готовность предоставить условия для проекта "Север — Юг"
Власти Афганистана готовы предоставить необходимые возможности и условия для реализации транспортных и энергетических проектов, включая транспортный коридор... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:15
2023-09-29T10:15
2023-09-29T11:00
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КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Власти Афганистана готовы предоставить необходимые возможности и условия для реализации транспортных и энергетических проектов, включая транспортный коридор "Север-Юг", заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве талибов (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Амир-Хан Муттаки. "Мы готовы предоставить все необходимые возможности для (развития) региональных связей: транспорта, передачи энергии… Сейчас благоприятные условия для реализации торгового коридора "Север-Юг… Мы готовы предоставить все необходимые условия и удобства для реализации инфраструктурных проектов в энергетике, шахтах, сельском хозяйстве, линиях связи, железных дорогах", - сказал Амир-Хан Муттаки на переговорах "московского формата" по Афганистану. В Казани проходит пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны. Афганистан представляет делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки. Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230727/koridor-1886603600.html
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в мире, афганистан, кабул (город), казань, оон, талибан
В мире, Афганистан, Кабул (город), Казань, ООН, Талибан
Кабул изъявил готовность предоставить условия для проекта "Север — Юг"
Власти Афганистана готовы предоставить условия для проекта "Север — Юг"
КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Власти Афганистана готовы предоставить необходимые возможности и условия для реализации транспортных и энергетических проектов, включая транспортный коридор "Север-Юг", заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве талибов (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Амир-Хан Муттаки.
"Мы готовы предоставить все необходимые возможности для (развития) региональных связей: транспорта, передачи энергии… Сейчас благоприятные условия для реализации торгового коридора "Север-Юг… Мы готовы предоставить все необходимые условия и удобства для реализации инфраструктурных проектов в энергетике, шахтах, сельском хозяйстве, линиях связи, железных дорогах", - сказал Амир-Хан Муттаки на переговорах "московского формата" по Афганистану.
Путин рассказал о развитии транспортного коридора "Север — Юг"
В Казани
проходит пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны.
Афганистан представляет делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки.
Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России
, Афганистана, Китая
, Пакистана
, Ирана
, Индии
, Казахстана
, Таджикистана
, Киргизии
, Узбекистана
и Туркмении
).
Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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