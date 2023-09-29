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Союз журналистов России не будет принимать в свой состав блогеров - РИА Новости, 29.09.2023
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13:01 29.09.2023 (обновлено: 13:14 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/rossiya-1899404937.html
Союз журналистов России не будет принимать в свой состав блогеров
Союз журналистов России не будет принимать в свой состав блогеров - РИА Новости, 29.09.2023
Союз журналистов России не будет принимать в свой состав блогеров
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя информацию о том, что блогеров будут принимать в СЖ Санкт-Петербурга, заявил РИА Новости, что в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:01
2023-09-29T13:14
россия
союз журналистов россии
общество
блогер
санкт-петербург
ленинградская область
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя информацию о том, что блогеров будут принимать в СЖ Санкт-Петербурга, заявил РИА Новости, что в СЖР их принимать не будут, потому что блогеры пишут "что угодно, не проверяя факты".Как указано на сайте Союза журналистов Петербурга, ранее министерство юстиции зарегистрировало новый устав Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также, отмечается, на сайте, в Союз могут быть приняты не только сотрудники СМИ, но и блогеры.&quot;Нет, и в этом наша принципиальное различие. Мы считаем, что если все журналисты, то никто не журналист, поэтому блогеров не принимаем в наш Союз. Если человек хочет иметь не только права журналиста, но и обязанности, он официально регистрируется как СМИ. Тогда, конечно, это наш человек&quot;, - ответил Соловьев на вопрос, планирует ли СЖР принимать блогеров в Союз, как это сделали в СЖ Санкт-Петербурга.По его словам, те, кто пишут все что угодно, не отвечая за истинность слов, не проверяя факты, а иногда и искажая их специально, это сограждане, которые занимаются самостоятельным творчеством.Соловьев пояснил, что Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области не входит в Союз журналистов России, это отдельная организация.Ранее глава СЖР сообщал РИА Новости, что Союз журналистов России сомневается, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна, но если какие-то блогеры решат самостоятельно зарегистрироваться, то СЖР это только поддержит. -0-
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россия, союз журналистов россии, общество, блогер, санкт-петербург, ленинградская область, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, Союз журналистов России, Общество, Блогер, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Владимир Соловьев (телеведущий)
Союз журналистов России не будет принимать в свой состав блогеров

Глава СЖР: Союз журналистов России не будет принимать в свой состав блогеров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя информацию о том, что блогеров будут принимать в СЖ Санкт-Петербурга, заявил РИА Новости, что в СЖР их принимать не будут, потому что блогеры пишут "что угодно, не проверяя факты".
Как указано на сайте Союза журналистов Петербурга, ранее министерство юстиции зарегистрировало новый устав Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также, отмечается, на сайте, в Союз могут быть приняты не только сотрудники СМИ, но и блогеры.
«

"Нет, и в этом наша принципиальное различие. Мы считаем, что если все журналисты, то никто не журналист, поэтому блогеров не принимаем в наш Союз. Если человек хочет иметь не только права журналиста, но и обязанности, он официально регистрируется как СМИ. Тогда, конечно, это наш человек", - ответил Соловьев на вопрос, планирует ли СЖР принимать блогеров в Союз, как это сделали в СЖ Санкт-Петербурга.

По его словам, те, кто пишут все что угодно, не отвечая за истинность слов, не проверяя факты, а иногда и искажая их специально, это сограждане, которые занимаются самостоятельным творчеством.
Соловьев пояснил, что Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области не входит в Союз журналистов России, это отдельная организация.
Ранее глава СЖР сообщал РИА Новости, что Союз журналистов России сомневается, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна, но если какие-то блогеры решат самостоятельно зарегистрироваться, то СЖР это только поддержит. -0-
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