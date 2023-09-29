https://ria.ru/20230929/ravvin-1899536405.html

Главный раввин России в Суккот пожелал всем полноценности

Главный раввин России в Суккот пожелал всем полноценности - РИА Новости, 29.09.2023

Главный раввин России в Суккот пожелал всем полноценности

Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину с наступающим праздником Суккот и пожелал всем быть полноценными, чтобы ощущать связь с другими... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:50

2023-09-29T18:50

2023-09-29T18:50

религия

россия

египет

израиль

берл лазар

герман захарьяев

религия

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину с наступающим праздником Суккот и пожелал всем быть полноценными, чтобы ощущать связь с другими людьми и Богом.Евреи 29 сентября с заходом солнца начинают отмечать Суккот, или Праздник шалашей (от слова "сукка" – "шатер") – один из главных праздников иудаизма. Его установили в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную – Израиль, во время которого евреи жили в палатках. По традиции, в Суккот иудеи строят шалаши (например, на территории синагог), в которых принято молиться, есть, угощать гостей, отдыхать и веселиться. Праздник длится семь дней, а на восьмой наступает еще один – Шмини Ацерет: в синагогах наливают спиртное и танцуют с Торой."Суккот – этот праздник в Торе назван "временем нашей радости". Заповеди праздника служат символами радости, а его уроки учат как обрести эту радость. Главная заповедь Суккота – это поставить шалаш и семь дней проводить там, как наши предки, которые выйдя из Египта, жили в пустыне. Они радовались тому, что стали свободными и понимали, что Б-г дал защиту в трудной ситуации", - говорится в поздравительном обращении.Раввин отметил, что именно благодаря единству еврейский народ сохранился с древних времен, и подчеркнул, что необходимым условием единства и дружеских отношений является полноценность."Если человек уверен в себе и знает, что Б-г даст ему силу и средства для решения проблем, то он настроен жить в мире, уважать ближнего и помогать ему. А когда человек ощущает себя полноценным и созревшим для единства, он чувствует связь с Б-гом и знает и получит помощь от Б-га. Это источник нашей радости. Именно такой связи со Вс-вышним я желаю вам в эти праздничные дни", - говорится в поздравительном послании.Президент международного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев пожелал верующим радости, благополучия и благословений. "Мы собираемся в сукке, чтобы провести время вместе, есть, петь песни и читать специальные молитвы. Это также время, когда мы приглашаем гостей в нашу сукку и делимся с ними радостью и благословениями этого праздника. Пусть этот праздник напомнит нам о нашей истории, наших корнях и о том, как Б-г заботится о нас. Желаю вам счастливого Суккота!" - говорится в обращении Захарьяева, которое приводит его пресс-служба.

https://ria.ru/20221009/sukkot-1822190823.html

https://ria.ru/20210920/sukkot-1750989414.html

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египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, египет, израиль, берл лазар, герман захарьяев, религия