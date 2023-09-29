https://ria.ru/20230929/presnyakov-1899522049.html

Уехавший в США внук Пугачевой испугался, что его машину хотят взорвать

Уехавший в США внук Пугачевой испугался, что его машину хотят взорвать - РИА Новости, 29.09.2023

Уехавший в США внук Пугачевой испугался, что его машину хотят взорвать

Музыкант Никита Пресняков сообщил в сторис Instagram*, что его испугала резиновая уточка, которую кто-то оставил на двери автомобиля исполнителя. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:08

2023-09-29T18:08

2023-09-29T18:10

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Музыкант Никита Пресняков сообщил в сторис Instagram*, что его испугала резиновая уточка, которую кто-то оставил на двери автомобиля исполнителя. "Тут меня ждет какая-то подозрительная штука. Джокер обычно так делает", — говорит старший внук Аллы Пугачевой и параллельно снимает свой внедорожник. Позже исполнитель разместил еще один видеоролик, в котором объяснил, что бояться было нечего. Оказалось, что это такая американская традиция. "Это традиция всех владельцев джипов. Они кладут эту уточку. Я, по идее, должен был ее сохранить и передать другому владельцу джипа — также ее положить. Но я подумал: "Мало ли". Здесь можно ожидать всего чего угодно. И, может, появился какой-то настоящий подражатель Джокера, и делает маленькие бомбочки из уток", — поделился Никита Пресняков.Исполнитель добавил, что из-за страха за свое благополучие сбросил игрушку, изнутри открыв водительскую дверь с пассажирского места. В прошлом году сын Кристины Орбакайте вместе с женой Аленой Красновой переехал в Америку, опровергнув слухи о том, что сделал это из-за мобилизации. В Штатах музыкант занялся режиссурой. В феврале Пресняков признался, что приступил к съемкам музыкальных видео в США. Для работы за границей он взял себе псевдоним Nick Pres.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230908/nezlobin-1895070307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, сша