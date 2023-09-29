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Уехавший в США внук Пугачевой испугался, что его машину хотят взорвать - РИА Новости, 29.09.2023
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Шоубиз
 
18:08 29.09.2023 (обновлено: 18:10 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/presnyakov-1899522049.html
Уехавший в США внук Пугачевой испугался, что его машину хотят взорвать
Уехавший в США внук Пугачевой испугался, что его машину хотят взорвать - РИА Новости, 29.09.2023
Уехавший в США внук Пугачевой испугался, что его машину хотят взорвать
Музыкант Никита Пресняков сообщил в сторис Instagram*, что его испугала резиновая уточка, которую кто-то оставил на двери автомобиля исполнителя. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:08
2023-09-29T18:10
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Музыкант Никита Пресняков сообщил в сторис Instagram*, что его испугала резиновая уточка, которую кто-то оставил на двери автомобиля исполнителя. &quot;Тут меня ждет какая-то подозрительная штука. Джокер обычно так делает&quot;, — говорит старший внук Аллы Пугачевой и параллельно снимает свой внедорожник. Позже исполнитель разместил еще один видеоролик, в котором объяснил, что бояться было нечего. Оказалось, что это такая американская традиция. &quot;Это традиция всех владельцев джипов. Они кладут эту уточку. Я, по идее, должен был ее сохранить и передать другому владельцу джипа — также ее положить. Но я подумал: &quot;Мало ли&quot;. Здесь можно ожидать всего чего угодно. И, может, появился какой-то настоящий подражатель Джокера, и делает маленькие бомбочки из уток&quot;, — поделился Никита Пресняков.Исполнитель добавил, что из-за страха за свое благополучие сбросил игрушку, изнутри открыв водительскую дверь с пассажирского места. В прошлом году сын Кристины Орбакайте вместе с женой Аленой Красновой переехал в Америку, опровергнув слухи о том, что сделал это из-за мобилизации. В Штатах музыкант занялся режиссурой. В феврале Пресняков признался, что приступил к съемкам музыкальных видео в США. Для работы за границей он взял себе псевдоним Nick Pres.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Уехавший в США внук Пугачевой испугался, что его машину хотят взорвать

Никиту Преснякова испугала резиновая уточка в костюме Джокера на двери его авто

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Музыкант Никита Пресняков сообщил в сторис Instagram*, что его испугала резиновая уточка, которую кто-то оставил на двери автомобиля исполнителя.
«

"Тут меня ждет какая-то подозрительная штука. Джокер обычно так делает", — говорит старший внук Аллы Пугачевой и параллельно снимает свой внедорожник.

© Фото : @npresnykovСкрин сторис из соцсетей Никиты Преснякова
Скрин сторис из соцсетей Никиты Преснякова - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : @npresnykov
Скрин сторис из соцсетей Никиты Преснякова
Позже исполнитель разместил еще один видеоролик, в котором объяснил, что бояться было нечего. Оказалось, что это такая американская традиция.
«

"Это традиция всех владельцев джипов. Они кладут эту уточку. Я, по идее, должен был ее сохранить и передать другому владельцу джипа — также ее положить. Но я подумал: "Мало ли". Здесь можно ожидать всего чего угодно. И, может, появился какой-то настоящий подражатель Джокера, и делает маленькие бомбочки из уток", — поделился Никита Пресняков.

Исполнитель добавил, что из-за страха за свое благополучие сбросил игрушку, изнутри открыв водительскую дверь с пассажирского места.
В прошлом году сын Кристины Орбакайте вместе с женой Аленой Красновой переехал в Америку, опровергнув слухи о том, что сделал это из-за мобилизации.
В Штатах музыкант занялся режиссурой. В феврале Пресняков признался, что приступил к съемкам музыкальных видео в США. Для работы за границей он взял себе псевдоним Nick Pres.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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