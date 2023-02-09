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Никита Пресняков взял псевдоним для работы в США - РИА Новости, 09.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230209/presnyakov-1850945175.html
Никита Пресняков взял псевдоним для работы в США
Никита Пресняков взял псевдоним для работы в США - РИА Новости, 09.02.2023
Никита Пресняков взял псевдоним для работы в США
Никита Пресняков вернулся к работе режиссером и взял себе псевдоним в США. Он поделился заметкой о съемках видео Долли Партон и Дайон Ворвик на песню Peace Like РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:38
2023-02-09T18:38
шоубиз
шоу-бизнес
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знаменитости
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Никита Пресняков вернулся к работе режиссером и взял себе псевдоним в США. Он поделился заметкой о съемках видео Долли Партон и Дайон Ворвик на песню Peace Like a River, в которой его упомянули как клипмейкера Nick Pres. Также Пресняков сменил имя в профиле на Nick Pres. В 2009 году музыкант стал выпускником Нью-йоркской киноакадемии. Позже он снимал клипы для артистов в России.Прошлой осенью СМИ сообщили, что артист, вероятно, улетел за границу. Также в Сети появились слухи, что он уехал из-за мобилизации. Однако Пресняков опроверг их. Ранее супруга артиста Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она опубликовала видео с ним, снятое во время вечеринки в США.
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шоу-бизнес, сша, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, США, Знаменитости
18:38 09.02.2023
 
Никита Пресняков взял псевдоним для работы в США

Никита Пресняков взял псевдоним для работы режиссером в США

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Никита Пресняков вернулся к работе режиссером и взял себе псевдоним в США. Он поделился заметкой о съемках видео Долли Партон и Дайон Ворвик на песню Peace Like a River, в которой его упомянули как клипмейкера Nick Pres.
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети

"Снял клип легендам и уже попал во все СМИ. Я не верю, что это происходит со мной!" – похвастался музыкант в своей соцсети.

Также Пресняков сменил имя в профиле на Nick Pres.
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
В 2009 году музыкант стал выпускником Нью-йоркской киноакадемии. Позже он снимал клипы для артистов в России.
Прошлой осенью СМИ сообщили, что артист, вероятно, улетел за границу. Также в Сети появились слухи, что он уехал из-за мобилизации. Однако Пресняков опроверг их.
Ранее супруга артиста Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она опубликовала видео с ним, снятое во время вечеринки в США.
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 16:05Шоубиз
Никита Пресняков вернулся к режиссуре
 
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