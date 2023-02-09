https://ria.ru/20230209/presnyakov-1850945175.html

Никита Пресняков взял псевдоним для работы в США

Никита Пресняков взял псевдоним для работы в США - РИА Новости, 09.02.2023

Никита Пресняков взял псевдоним для работы в США

Никита Пресняков вернулся к работе режиссером и взял себе псевдоним в США. Он поделился заметкой о съемках видео Долли Партон и Дайон Ворвик на песню Peace Like РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:38

2023-02-09T18:38

2023-02-09T18:38

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Никита Пресняков вернулся к работе режиссером и взял себе псевдоним в США. Он поделился заметкой о съемках видео Долли Партон и Дайон Ворвик на песню Peace Like a River, в которой его упомянули как клипмейкера Nick Pres. Также Пресняков сменил имя в профиле на Nick Pres. В 2009 году музыкант стал выпускником Нью-йоркской киноакадемии. Позже он снимал клипы для артистов в России.Прошлой осенью СМИ сообщили, что артист, вероятно, улетел за границу. Также в Сети появились слухи, что он уехал из-за мобилизации. Однако Пресняков опроверг их. Ранее супруга артиста Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она опубликовала видео с ним, снятое во время вечеринки в США.

https://ria.ru/20221222/presnyakov-1840576680.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, сша, знаменитости