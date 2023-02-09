Никита Пресняков взял псевдоним для работы в США
Никита Пресняков взял псевдоним для работы режиссером в США
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Никита Пресняков вернулся к работе режиссером и взял себе псевдоним в США. Он поделился заметкой о съемках видео Долли Партон и Дайон Ворвик на песню Peace Like a River, в которой его упомянули как клипмейкера Nick Pres.
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
"Снял клип легендам и уже попал во все СМИ. Я не верю, что это происходит со мной!" – похвастался музыкант в своей соцсети.
Также Пресняков сменил имя в профиле на Nick Pres.
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
В 2009 году музыкант стал выпускником Нью-йоркской киноакадемии. Позже он снимал клипы для артистов в России.
Прошлой осенью СМИ сообщили, что артист, вероятно, улетел за границу. Также в Сети появились слухи, что он уехал из-за мобилизации. Однако Пресняков опроверг их.
Ранее супруга артиста Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она опубликовала видео с ним, снятое во время вечеринки в США.
22 декабря 2022, 16:05ШоубизНикита Пресняков вернулся к режиссуре