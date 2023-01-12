https://ria.ru/20230112/presnyakov-1844484192.html
Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение
Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение - РИА Новости, 12.01.2023
Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она поделилась видео с артистом в своей соцсети. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:16
2023-01-12T21:16
2023-01-12T21:16
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она поделилась видео с артистом в своей соцсети. На кадрах видно, что пара посетила вечеринку в Лос-Анджелесе. За некоторое время до мероприятия возлюбленная музыканта выложила ролик из машины. Она отметила на нем геолокацию. В прошлом году СМИ сообщили о мобилизации Преснякова. Однако он опроверг данную информацию. Также появились слухи о переезде внука Аллы Пугачевой за границу – в США или Литву. Тем не менее артист никак не прокомментировал их. После этого сын Кристины Орбакайте стал редко появляться в соцсетях. Накануне он признался, что вернулся к режиссуре. Музыкант похвастался, что работает сразу над несколькими клипами. Однако не сообщил, в какой стране проходили съемки. Также не назвал своих заказчиков. Ранее Владимир Пресняков рассказал о переживаниях сына. Он признался, что наследник страдал из-за сравнений со звездными родственниками.
https://ria.ru/20220609/presnyakov-1794188880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости, лос-анджелес
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Лос-Анджелес
Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение
Алена Краснова рассекретила местонахождение Никиты Преснякова