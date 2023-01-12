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Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение - РИА Новости, 12.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230112/presnyakov-1844484192.html
Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение
Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение - РИА Новости, 12.01.2023
Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она поделилась видео с артистом в своей соцсети. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:16
2023-01-12T21:16
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она поделилась видео с артистом в своей соцсети. На кадрах видно, что пара посетила вечеринку в Лос-Анджелесе. За некоторое время до мероприятия возлюбленная музыканта выложила ролик из машины. Она отметила на нем геолокацию. В прошлом году СМИ сообщили о мобилизации Преснякова. Однако он опроверг данную информацию. Также появились слухи о переезде внука Аллы Пугачевой за границу – в США или Литву. Тем не менее артист никак не прокомментировал их. После этого сын Кристины Орбакайте стал редко появляться в соцсетях. Накануне он признался, что вернулся к режиссуре. Музыкант похвастался, что работает сразу над несколькими клипами. Однако не сообщил, в какой стране проходили съемки. Также не назвал своих заказчиков. Ранее Владимир Пресняков рассказал о переживаниях сына. Он признался, что наследник страдал из-за сравнений со звездными родственниками.
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шоу-бизнес, знаменитости, лос-анджелес
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Лос-Анджелес
21:16 12.01.2023
 
Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение

Алена Краснова рассекретила местонахождение Никиты Преснякова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкНикита Пресняков и его супруга Алена Краснова
Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она поделилась видео с артистом в своей соцсети.
На кадрах видно, что пара посетила вечеринку в Лос-Анджелесе. За некоторое время до мероприятия возлюбленная музыканта выложила ролик из машины. Она отметила на нем геолокацию.
В прошлом году СМИ сообщили о мобилизации Преснякова. Однако он опроверг данную информацию. Также появились слухи о переезде внука Аллы Пугачевой за границу – в США или Литву. Тем не менее артист никак не прокомментировал их.
После этого сын Кристины Орбакайте стал редко появляться в соцсетях. Накануне он признался, что вернулся к режиссуре. Музыкант похвастался, что работает сразу над несколькими клипами. Однако не сообщил, в какой стране проходили съемки. Также не назвал своих заказчиков.
Ранее Владимир Пресняков рассказал о переживаниях сына. Он признался, что наследник страдал из-за сравнений со звездными родственниками.
Актер Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня 2022, 11:31Шоубиз
Никита Пресняков уехал в США
 
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