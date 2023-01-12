https://ria.ru/20230112/presnyakov-1844484192.html

Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение

Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение - РИА Новости, 12.01.2023

Жена Никиты Преснякова рассекретила его местонахождение

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она поделилась видео с артистом в своей соцсети. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T21:16

2023-01-12T21:16

2023-01-12T21:16

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

лос-анджелес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822235793_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fdc5a05f7ce9b64fa70ffcec8cff2103.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова рассекретила его местонахождение. Она поделилась видео с артистом в своей соцсети. На кадрах видно, что пара посетила вечеринку в Лос-Анджелесе. За некоторое время до мероприятия возлюбленная музыканта выложила ролик из машины. Она отметила на нем геолокацию. В прошлом году СМИ сообщили о мобилизации Преснякова. Однако он опроверг данную информацию. Также появились слухи о переезде внука Аллы Пугачевой за границу – в США или Литву. Тем не менее артист никак не прокомментировал их. После этого сын Кристины Орбакайте стал редко появляться в соцсетях. Накануне он признался, что вернулся к режиссуре. Музыкант похвастался, что работает сразу над несколькими клипами. Однако не сообщил, в какой стране проходили съемки. Также не назвал своих заказчиков. Ранее Владимир Пресняков рассказал о переживаниях сына. Он признался, что наследник страдал из-за сравнений со звездными родственниками.

https://ria.ru/20220609/presnyakov-1794188880.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости, лос-анджелес