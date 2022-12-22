https://ria.ru/20221222/presnyakov-1840576680.html
Никита Пресняков вернулся к режиссуре
Никита Пресняков вернулся к режиссуре - РИА Новости, 22.12.2022
Никита Пресняков вернулся к режиссуре
Никита Пресняков вернулся к производству клипов после перерыва. Артист похвалился, что взял большое количество заказов. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:05
2022-12-22T16:05
2022-12-22T16:05
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822236424_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_5096efa4dbfa5de9116c92cc22f40056.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Никита Пресняков вернулся к производству клипов после перерыва. Артист похвалился, что взял большое количество заказов. Также он задумался о расширении технической команды. Однако он не признался, в какой стране снимал видео. Осенью СМИ сообщили, что Пресняков, вероятно, улетел за границу – в США или Литву. Кроме того, появились слухи о мобилизации знаменитости. Однако артист опроверг их и назвал "фейком". Музыкант окончил Нью-Йоркскую киноакадемию в 2009 году. Он снял клипы для группы "Пицца", Тамерлана Садвакасова, Карины Назаровой и других. Ранее Пресняков пожаловался на подписчиков. Артист признался, что на него подписывались поклонники родни, а не его музыки.
https://ria.ru/20220609/presnyakov-1794188880.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822236424_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b989a87ab847876c4e3c6d4141348bee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости
Никита Пресняков вернулся к режиссуре
Никита Пресняков вернулся к производству музыкальных видео
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Никита Пресняков вернулся к производству клипов после перерыва. Артист похвалился, что взял большое количество заказов.
"Вернулся в клипмейкерство! Никогда не было такого объема. Пока я снимаю три клипа, параллельно монтирую еще два", – сообщил музыкант в своей соцсети.
Также он задумался о расширении технической команды.
"Задумываюсь о расширении команды в плане постпродакшна", – добавил певец.
Однако он не признался, в какой стране снимал видео.
Осенью СМИ сообщили, что Пресняков, вероятно, улетел за границу – в США или Литву. Кроме того, появились слухи о мобилизации знаменитости. Однако артист опроверг
их и назвал "фейком".
Музыкант окончил Нью-Йоркскую киноакадемию в 2009 году. Он снял клипы для группы "Пицца", Тамерлана Садвакасова, Карины Назаровой и других.
Ранее Пресняков пожаловался
на подписчиков. Артист признался, что на него подписывались поклонники родни, а не его музыки.