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Никита Пресняков вернулся к режиссуре - РИА Новости, 22.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221222/presnyakov-1840576680.html
Никита Пресняков вернулся к режиссуре
Никита Пресняков вернулся к режиссуре - РИА Новости, 22.12.2022
Никита Пресняков вернулся к режиссуре
Никита Пресняков вернулся к производству клипов после перерыва. Артист похвалился, что взял большое количество заказов. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:05
2022-12-22T16:05
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Никита Пресняков вернулся к производству клипов после перерыва. Артист похвалился, что взял большое количество заказов. Также он задумался о расширении технической команды. Однако он не признался, в какой стране снимал видео. Осенью СМИ сообщили, что Пресняков, вероятно, улетел за границу – в США или Литву. Кроме того, появились слухи о мобилизации знаменитости. Однако артист опроверг их и назвал "фейком". Музыкант окончил Нью-Йоркскую киноакадемию в 2009 году. Он снял клипы для группы "Пицца", Тамерлана Садвакасова, Карины Назаровой и других. Ранее Пресняков пожаловался на подписчиков. Артист признался, что на него подписывались поклонники родни, а не его музыки.
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шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости
16:05 22.12.2022
 
Никита Пресняков вернулся к режиссуре

Никита Пресняков вернулся к производству музыкальных видео

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Никита Пресняков вернулся к производству клипов после перерыва. Артист похвалился, что взял большое количество заказов.
© @npresnyakovСкриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
© @npresnyakov
Скриншот публикации Никиты Преснякова в социальной сети
"Вернулся в клипмейкерство! Никогда не было такого объема. Пока я снимаю три клипа, параллельно монтирую еще два", – сообщил музыкант в своей соцсети.
Также он задумался о расширении технической команды.
"Задумываюсь о расширении команды в плане постпродакшна", – добавил певец.
Однако он не признался, в какой стране снимал видео.
Осенью СМИ сообщили, что Пресняков, вероятно, улетел за границу – в США или Литву. Кроме того, появились слухи о мобилизации знаменитости. Однако артист опроверг их и назвал "фейком".
Музыкант окончил Нью-Йоркскую киноакадемию в 2009 году. Он снял клипы для группы "Пицца", Тамерлана Садвакасова, Карины Назаровой и других.
Ранее Пресняков пожаловался на подписчиков. Артист признался, что на него подписывались поклонники родни, а не его музыки.
Актер Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 11:31Шоубиз
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