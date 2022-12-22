https://ria.ru/20221222/presnyakov-1840576680.html

Никита Пресняков вернулся к режиссуре

Никита Пресняков вернулся к режиссуре - РИА Новости, 22.12.2022

Никита Пресняков вернулся к режиссуре

Никита Пресняков вернулся к производству клипов после перерыва. Артист похвалился, что взял большое количество заказов. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:05

2022-12-22T16:05

2022-12-22T16:05

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Никита Пресняков вернулся к производству клипов после перерыва. Артист похвалился, что взял большое количество заказов. Также он задумался о расширении технической команды. Однако он не признался, в какой стране снимал видео. Осенью СМИ сообщили, что Пресняков, вероятно, улетел за границу – в США или Литву. Кроме того, появились слухи о мобилизации знаменитости. Однако артист опроверг их и назвал "фейком". Музыкант окончил Нью-Йоркскую киноакадемию в 2009 году. Он снял клипы для группы "Пицца", Тамерлана Садвакасова, Карины Назаровой и других. Ранее Пресняков пожаловался на подписчиков. Артист признался, что на него подписывались поклонники родни, а не его музыки.

https://ria.ru/20220609/presnyakov-1794188880.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости