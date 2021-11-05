https://ria.ru/20211105/intervyu-1757411351.html

Никита Пресняков: подписчики уничтожают мое творчество

Никита Пресняков: подписчики уничтожают мое творчество - РИА Новости, 05.11.2021

Никита Пресняков: подписчики уничтожают мое творчество

Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Такие клише чаще всего можно услышать рядом с именем Никиты Преснякова. Однако музыкант... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:54

2021-11-05T10:54

2021-11-05T10:54

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Елена Громова. Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Такие клише чаще всего можно услышать рядом с именем Никиты Преснякова. Однако музыкант уверенно говорит: он самостоятельный артист — и доказывает это делом. В интервью РИА Новости он рассказал о своей группе Multiverse, трудностях на "Ледниковом периоде" и аудитории в социальных сетях, которая, как оказалось, не совсем его фанаты."Ледниковый период": из театра на большой лед— Почему вы решились участвовать в шоу?— Я хотел лишний раз пройти через какое-то испытание — люблю по жизни преодолевать все сложности. Но "Ледниковый период", безусловно, – самый трудный проект, в котором я когда-либо участвовал.— С чем связаны трудности?— До проекта я играл в мюзикле Губернского театра "Безымянная звезда" и по контракту не мог заниматься ничем травмоопасным, в том числе начать тренировки раньше. Когда я пришел на первое занятие, то до старта шоу оставалось две недели.Некоторые участники давно катаются. Например, Даня Милохин много лет хоккеем занимался. Кто-то из ребят играл в сериалах про этот вид спорта. Я же пару раз в жизни стоял на коньках.— Но создается впечатление, что это не так.— Сначала у меня получалось, я быстро все осваивал. Меня тогда распирало от драйва. Но потом все стали кататься настолько круто, что мой прогресс уже ничего не значил. В такой ситуации трудно себя подбадривать и идти вперед.Тренируюсь каждый день без выходных минимум по пять часов, а на выступлении от волнения у меня немеют ноги и я спотыкаюсь на ровном месте на какой-то ерунде, получавшейся на всех тренировках идеально.— А как сегодня выглядит ваш график?— Кроме "Ледникового периода", сейчас ничем не могу заниматься. Периодически успеваю вести свой Twitch-канал "NikPres". Если мне нужно освободить вечер, начинаю тренировку раньше.Не мои фанаты: подписчики Преснякова уничтожают его творчество— Вы стример. А еще у вас есть Instagram, там у вас очень много восторженных комментариев, и кажется, вы от них в шоке…— Я в шоке не из-за этого. Девяносто процентов читателей моего Instagram старше меня в два раза. Все эти люди годятся мне в мамы и бабушки. Я пошел в TikTok — думал, что там найду свою аудиторию, которую составят мои ровесники. Но мамы-бабушки налетели и туда. Я засветился на телевизионных проектах, и все знают моих родственников — это тащит за собой армию, уничтожающую мое творчество. Алгоритм соцсетей считает, что я интересен только такой аудитории, но бабушки метал и рок и не слушают. Они не пойдут на концерт Multiverse и не купят альбом. В Instagram они хотят видеть только мои фото с женой или родными.Музыка: Пресняков выходит на западный рынок— Вашей группе уже семь лет. Как она изменилась за прошедшие годы? Какие сейчас переживает времена?— Мы попробовали выпускать русскоязычные песни. "Тише-тише" хорошо приняла аудитория. Зашел и англоязычный трек, который мы написали для сериала "Триггер". Благодаря стриминговым сервисам идут неплохие охваты. Их алгоритмы работают, они предлагают познакомиться с нашим творчеством тем, кому нравится похожая музыка.Но надо признать, что найти хороший менеджмент, который бы грамотно занимался продвижением, трудно. В каждый релиз я вкладываю небольшие по меркам музыкального бизнеса деньги — максимум 50 тысяч рублей за рекламу трека. В итоге мы получаем около ста тысяч просмотров на YouTube. И это не накрутка, а таргетинг. Таким образом нам удается выйти на зарубежный рынок.— Почему зарубежный?— Иностранцам нравятся наши англоязычные треки, и они часто заказывают альбом группы на дисках. Где-то 150 экземпляров я отправил по почте. Русскоязычные ребята всего пару раз покупали наши пластинки. Так что мы продолжим выпускать песни на английском.— То есть дела у группы идут в гору, даже несмотря на пандемию?— Единственный хороший показатель того, идем ли мы вверх или нет, — это посещаемость на концертах. Двадцать первого ноября Multiverse выступит в клубе "Правда". Но из-за коронавируса многие боятся покупать билеты, переживают, что все могут отменить. Этот концерт мы уже четыре раза переносили, надеемся, что не потребуется опять передвигать его на другое число. Получается, сколько идет пандемия, столько времени мы не можем проверить, что у нас происходит — взлет или падение.— А как, на ваш взгляд, за эти семь лет изменилась музыкальная индустрия?— Музыка стала легкодоступной. Любой может ей заниматься, не имея особых навыков. Сейчас есть куча программ, которые выравнивают голос, и мелодию может написать алгоритм. Сегодня не нужно думать, как создать музыку, это обесценивает профессиональную работу.Личная жизнь: как Пресняков проводит время с женой— А свободное время у вас есть? Как вы отдыхаете?— В свободное время я веду стримы. Как раз там я нашел свою аудиторию, и мне нравится с ней общаться. Когда у меня нет эфиров, мы с женой смотрим сериалы.— Какие?— Из недавнего — "Игра в кальмара". Мне понравились сюжетные повороты и то, как там показаны человеческая натура и корейская культура.— Это практически энциклопедический факт — на вас сильно повлияла "Матрица". Скоро выйдет сиквел. Ждете?— Продолжение я ждал еще до того, как о нем объявили. В детстве у меня было коллекционное издание "Матрицы". К нему были приложены сценарии, диски, где рассказывалось о том, как создавался фильм. Меня впечатлила работа по продакшену: как все снято, атмосфера, костюмы, трюки. Благодаря этой трилогии, я занимаюсь кино и снимаю клипы.

https://ria.ru/20210926/galustyan-1751467183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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