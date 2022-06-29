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Пресняков рассказал о критике сына из-за Пугачевой - РИА Новости, 29.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220629/presnyakov-1799063879.html
Пресняков рассказал о критике сына из-за Пугачевой
Пресняков рассказал о критике сына из-за Пугачевой - РИА Новости, 29.06.2022
Пресняков рассказал о критике сына из-за Пугачевой
Владимир Пресняков рассказал о критике сына Никиты из-за того, что тот родился в звездной семье. Он отметил, что злопыхатели его "ранили". РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:44
2022-06-29T18:44
шоубиз
знаменитости
владимир пресняков
шоу-бизнес
алла пугачева
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Пресняков рассказал о критике сына Никиты из-за того, что тот родился в звездной семье. Он отметил, что злопыхатели его "ранили".В интервью в "Север Шоу" певец добавил, что долгое время Никиту считали просто внуком Примадонны.В начале июня Никита вместе с женой Аленой Красновой улетели в отпуск в США.
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знаменитости, владимир пресняков, шоу-бизнес, алла пугачева
18:44 29.06.2022
 
Пресняков рассказал о критике сына из-за Пугачевой

Владимир Пресняков рассказал, что сына Никиту критикуют из-за Аллы Пугачевой

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкВладимир Пресняков
Владимир Пресняков - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Пресняков рассказал о критике сына Никиты из-за того, что тот родился в звездной семье. Он отметил, что злопыхатели его "ранили".

"Много злопыхателей, которые сделали свое дело, по крайней мере для Никитона. Они его ранили…", – сказал Владимир.

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певец Никита Пресняков
В интервью в "Север Шоу" певец добавил, что долгое время Никиту считали просто внуком Примадонны.

"Фишка в том, чтобы приучить их быть мужчинами и выдерживать это. Ему досталось и достается за это. Но он стал уже мужчиной настоящим, потому что он не обращает внимание на это. <…> Это же не Никита идет, а внук Пугачевой, сын Преснякова, сын Орбакайте", – сказал Владимир.

В начале июня Никита вместе с женой Аленой Красновой улетели в отпуск в США.
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров перед церемонией награждения Муз-ТВ-2014. Эволюция - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 16:43Шоубиз
Младший внук Пугачевой уехал из России
 
ШоубизЗнаменитостиВладимир ПресняковШоу-бизнесАлла Пугачева
 
 
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