Пресняков рассказал о критике сына из-за Пугачевой
Владимир Пресняков рассказал, что сына Никиту критикуют из-за Аллы Пугачевой
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Пресняков рассказал о критике сына Никиты из-за того, что тот родился в звездной семье. Он отметил, что злопыхатели его "ранили".
"Много злопыхателей, которые сделали свое дело, по крайней мере для Никитона. Они его ранили…", – сказал Владимир.
Певец Никита Пресняков
В интервью в "Север Шоу" певец добавил, что долгое время Никиту считали просто внуком Примадонны.
"Фишка в том, чтобы приучить их быть мужчинами и выдерживать это. Ему досталось и достается за это. Но он стал уже мужчиной настоящим, потому что он не обращает внимание на это. <…> Это же не Никита идет, а внук Пугачевой, сын Преснякова, сын Орбакайте", – сказал Владимир.
В начале июня Никита вместе с женой Аленой Красновой улетели в отпуск в США.
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