Пресняков рассказал о критике сына из-за Пугачевой

"Фишка в том, чтобы приучить их быть мужчинами и выдерживать это. Ему досталось и достается за это. Но он стал уже мужчиной настоящим, потому что он не обращает внимание на это. <…> Это же не Никита идет, а внук Пугачевой, сын Преснякова, сын Орбакайте", – сказал Владимир.