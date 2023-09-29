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Делегация талибов прибыла на переговоры московского формата - РИА Новости, 29.09.2023
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09:16 29.09.2023 (обновлено: 10:05 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/peregovory-1899350693.html
Делегация талибов прибыла на переговоры московского формата
Делегация талибов прибыла на переговоры московского формата - РИА Новости, 29.09.2023
Делегация талибов прибыла на переговоры московского формата
Делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве Амиром Ханом Муттаки прибыла на переговоры московского формата по Афганистану в Казани,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:16
2023-09-29T10:05
политика
афганистан
россия
казань
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КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве Амиром Ханом Муттаки прибыла на переговоры московского формата по Афганистану в Казани, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что участники встречи обсудят текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия может быть принято совместное заявление сторон. Первое заседание московского формата по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей московского формата было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.
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политика, афганистан, россия, казань
Политика, Афганистан, Россия, Казань
Делегация талибов прибыла на переговоры московского формата

Делегация талибов прибыла в Казань на переговоры московского формата

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани. 29 сентября 2023
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением Талибан (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани. 29 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани. 29 сентября 2023
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КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве Амиром Ханом Муттаки прибыла на переговоры московского формата по Афганистану в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что участники встречи обсудят текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия может быть принято совместное заявление сторон.
Первое заседание московского формата по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении).
Главной задачей московского формата было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Московский формат консультаций по Афганистану
01:27
 
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