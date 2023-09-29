https://ria.ru/20230929/peregovory-1899350693.html

Делегация талибов прибыла на переговоры московского формата

Делегация талибов прибыла на переговоры московского формата - РИА Новости, 29.09.2023

Делегация талибов прибыла на переговоры московского формата

Делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве Амиром Ханом Муттаки прибыла на переговоры московского формата по Афганистану в Казани,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:16

2023-09-29T09:16

2023-09-29T10:05

политика

афганистан

россия

казань

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КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве Амиром Ханом Муттаки прибыла на переговоры московского формата по Афганистану в Казани, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что участники встречи обсудят текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия может быть принято совместное заявление сторон. Первое заседание московского формата по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей московского формата было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.

https://ria.ru/20230929/konsultatsii-1899181206.html

афганистан

россия

казань

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, афганистан, россия, казань