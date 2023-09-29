Делегация талибов прибыла на переговоры московского формата
Делегация талибов прибыла в Казань на переговоры московского формата
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани. 29 сентября 2023
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани. 29 сентября 2023
КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве Амиром Ханом Муттаки прибыла на переговоры московского формата по Афганистану в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что участники встречи обсудят текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия может быть принято совместное заявление сторон.
Первое заседание московского формата по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении).
Главной задачей московского формата было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.