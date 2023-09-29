https://ria.ru/20230929/mvd-1899396714.html

Тюменский депутат задавил на тракторе ребенка

Тюменский депутат задавил на тракторе ребенка - РИА Новости, 29.09.2023

Тюменский депутат задавил на тракторе ребенка

В Тюменской области депутат думы Староалександровского сельского поселения насмерть задавил на тракторе шестилетнего ребенка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:40

2023-09-29T12:40

2023-09-29T14:41

происшествия

здоровье - общество

тюменская область

ярковский район

единая россия

угибдд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. В Тюменской области депутат думы Староалександровского сельского поселения насмерть задавил на тракторе шестилетнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по региону.Трагедия произошла днем в воскресенье, 24 сентября, в селе Чечкино, когда 48-летний мужчина на тракторе МТЗ 82 с прицепом перевозил по огороду сено и не заметил оказавшегося рядом мальчика.Ребенок "находился под присмотром бабушки, которая не увидела, как он убежал к трактору, увозившему сено", уточнили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", депутат проходит подозреваемым по делу о гибели человека. Его членство в партии приостановили до выяснения всех обстоятельств. Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Расследование идет по статье "Причинение смерти по неосторожности". Допрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.

https://ria.ru/20230927/mandat-1898862192.html

https://ria.ru/20230928/mvd-1899092919.html

тюменская область

ярковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, тюменская область, ярковский район, единая россия, угибдд