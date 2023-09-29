https://ria.ru/20230929/mvd-1899396714.html
Тюменский депутат задавил на тракторе ребенка
Тюменский депутат задавил на тракторе ребенка - РИА Новости, 29.09.2023
Тюменский депутат задавил на тракторе ребенка
В Тюменской области депутат думы Староалександровского сельского поселения насмерть задавил на тракторе шестилетнего ребенка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:40
2023-09-29T12:40
2023-09-29T14:41
происшествия
здоровье - общество
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. В Тюменской области депутат думы Староалександровского сельского поселения насмерть задавил на тракторе шестилетнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по региону.Трагедия произошла днем в воскресенье, 24 сентября, в селе Чечкино, когда 48-летний мужчина на тракторе МТЗ 82 с прицепом перевозил по огороду сено и не заметил оказавшегося рядом мальчика.Ребенок "находился под присмотром бабушки, которая не увидела, как он убежал к трактору, увозившему сено", уточнили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", депутат проходит подозреваемым по делу о гибели человека. Его членство в партии приостановили до выяснения всех обстоятельств. Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Расследование идет по статье "Причинение смерти по неосторожности". Допрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.
https://ria.ru/20230927/mandat-1898862192.html
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происшествия, здоровье - общество, тюменская область, ярковский район, единая россия, угибдд
Происшествия, Здоровье - Общество, Тюменская область, Ярковский район, Единая Россия, УГИБДД
Тюменский депутат задавил на тракторе ребенка
В Тюменской области сельский депутат задавил на тракторе ребенка