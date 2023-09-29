В Армении заявили, что из Карабаха уже переехали почти 93 тысячи человек
Багдасарян: в Армению из Карабаха уже переехали почти 93 тысячи человек
Беженцы из Нагорного Карабаха. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Почти 93 тысячи жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.
"По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 93 тысяч человек", - сообщила Багдасарян на брифинге. По ее словам, регистрацию прошли 69 916 человек, правительство предоставило временное жилье 23 433 переселенцам.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность