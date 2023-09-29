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В Армении заявили, что из Карабаха уже переехали почти 93 тысячи человек - РИА Новости, 29.09.2023
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15:05 29.09.2023 (обновлено: 15:12 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899458744.html
В Армении заявили, что из Карабаха уже переехали почти 93 тысячи человек
В Армении заявили, что из Карабаха уже переехали почти 93 тысячи человек - РИА Новости, 29.09.2023
В Армении заявили, что из Карабаха уже переехали почти 93 тысячи человек
Почти 93 тысячи жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:05
2023-09-29T15:12
армения
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в зоне карабахского конфликта
в мире
общество
азербайджан
нагорный карабах
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Почти 93 тысячи жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян."По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 93 тысяч человек", - сообщила Багдасарян на брифинге. По ее словам, регистрацию прошли 69 916 человек, правительство предоставило временное жилье 23 433 переселенцам.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899407413.html
https://ria.ru/20230928/erevan-1899220748.html
армения
азербайджан
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армения, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, общество, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, хикмет гаджиев, никол пашинян
Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта, В мире, Общество, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Никол Пашинян
В Армении заявили, что из Карабаха уже переехали почти 93 тысячи человек

Багдасарян: в Армению из Карабаха уже переехали почти 93 тысячи человек

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы из Нагорного Карабаха
Беженцы из Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Беженцы из Нагорного Карабаха. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Почти 93 тысячи жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.
"По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 93 тысяч человек", - сообщила Багдасарян на брифинге. По ее словам, регистрацию прошли 69 916 человек, правительство предоставило временное жилье 23 433 переселенцам.
Беженцы из Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
МИД Турции заявил, что процесс интеграции армян Карабаха будет сложным
Вчера, 13:07
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Армянская оппозиция проведет митинг в центре Еревана 30 сентября
28 сентября, 15:37
 
АрменияСитуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликтаВ миреОбществоАзербайджанНагорный КарабахИльхам АлиевХикмет ГаджиевНикол Пашинян
 
 
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