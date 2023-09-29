https://ria.ru/20230929/karabakh-1899418718.html

Алиев заявил о возвращении в Карабах более двух тысяч человек

Алиев заявил о возвращении в Карабах более двух тысяч человек - РИА Новости, 29.09.2023

Алиев заявил о возвращении в Карабах более двух тысяч человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на сегодняшний день в Нагорный Карабах уже переселены 2,3 тысячи бывших вынужденных переселенцев, а к концу... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:55

2023-09-29T13:55

2023-09-29T14:09

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

нагорный карабах

ильхам алиев

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БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на сегодняшний день в Нагорный Карабах уже переселены 2,3 тысячи бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5500."Пострадавшие от армянской оккупации вынужденные переселенцы жили в различных частях Азербайджана. На сегодняшний день в Карабах уже возвращено 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5500 человек. Кстати, сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны - Сумгайыта, из Гянджи. Едут из городов в села", - заявил Алиев во время выступления на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230928/karabakh-1899254756.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев