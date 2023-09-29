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В Евросоюзе прокомментировали заявление о самороспуске непризнанной НКР - РИА Новости, 29.09.2023
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12:08 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899387524.html
В Евросоюзе прокомментировали заявление о самороспуске непризнанной НКР
В Евросоюзе прокомментировали заявление о самороспуске непризнанной НКР - РИА Новости, 29.09.2023
В Евросоюзе прокомментировали заявление о самороспуске непризнанной НКР
В Европейском союзе приняли к сведению заявление о прекращении существования с 1 января 2024 года институтов непризнанного Нагорного Карабаха, подчеркивают... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:08
2023-09-29T12:08
в мире
нагорный карабах
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Европейском союзе приняли к сведению заявление о прекращении существования с 1 января 2024 года институтов непризнанного Нагорного Карабаха, подчеркивают важность обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. "Мы приняли к сведению заявление о роспуске де-факто государственных институтов Нагорного Карабаха 1 января 2024 года", - сказал он. По его словам, "неотложной задачей является обеспечение постоянного беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся в Карабахе". В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230928/nkr-1899116844.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, нагорный карабах, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, евросоюз
В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Евросоюз
В Евросоюзе прокомментировали заявление о самороспуске непризнанной НКР

Стано: Евросоюз принял к сведению заявление о самороспуске непризнанной НКР

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСитуация в Нагорном Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Ситуация в Нагорном Карабахе
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Европейском союзе приняли к сведению заявление о прекращении существования с 1 января 2024 года институтов непризнанного Нагорного Карабаха, подчеркивают важность обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
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"Мы приняли к сведению заявление о роспуске де-факто государственных институтов Нагорного Карабаха 1 января 2024 года", - сказал он. По его словам, "неотложной задачей является обеспечение постоянного беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся в Карабахе".
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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