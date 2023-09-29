https://ria.ru/20230929/karabakh-1899387524.html

В Евросоюзе прокомментировали заявление о самороспуске непризнанной НКР

В Евросоюзе прокомментировали заявление о самороспуске непризнанной НКР - РИА Новости, 29.09.2023

В Евросоюзе прокомментировали заявление о самороспуске непризнанной НКР

В Европейском союзе приняли к сведению заявление о прекращении существования с 1 января 2024 года институтов непризнанного Нагорного Карабаха, подчеркивают... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:08

2023-09-29T12:08

2023-09-29T12:08

в мире

нагорный карабах

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Европейском союзе приняли к сведению заявление о прекращении существования с 1 января 2024 года институтов непризнанного Нагорного Карабаха, подчеркивают важность обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. "Мы приняли к сведению заявление о роспуске де-факто государственных институтов Нагорного Карабаха 1 января 2024 года", - сказал он. По его словам, "неотложной задачей является обеспечение постоянного беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся в Карабахе". В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230928/nkr-1899116844.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

нагорный карабах

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нагорный карабах, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, евросоюз