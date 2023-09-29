В Евросоюзе прокомментировали заявление о самороспуске непризнанной НКР
Стано: Евросоюз принял к сведению заявление о самороспуске непризнанной НКР
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Ситуация в Нагорном Карабахе
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Европейском союзе приняли к сведению заявление о прекращении существования с 1 января 2024 года институтов непризнанного Нагорного Карабаха, подчеркивают важность обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
"Мы приняли к сведению заявление о роспуске де-факто государственных институтов Нагорного Карабаха 1 января 2024 года", - сказал он. По его словам, "неотложной задачей является обеспечение постоянного беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся в Карабахе".
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.