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Ученый рассказала о полезных свойствах тувинских источников "аржаанов" - РИА Новости, 29.09.2023
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Религия
 
13:01 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/istochniki-1899404478.html
Ученый рассказала о полезных свойствах тувинских источников "аржаанов"
Ученый рассказала о полезных свойствах тувинских источников "аржаанов" - РИА Новости, 29.09.2023
Ученый рассказала о полезных свойствах тувинских источников "аржаанов"
Бальнеологические источники Тувы "аржааны" лечат бесплодие и снижают риск деменции, болезни Альцгеймера, заявила известная тувинская исследовательница из НИИ... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:01
2023-09-29T13:01
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КЫЗЫЛ, 29 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Бальнеологические источники Тувы "аржааны" лечат бесплодие и снижают риск деменции, болезни Альцгеймера, заявила известная тувинская исследовательница из НИИ медико-социальных проблем и управления республики, кандидат химических наук Кара-кыс Аракчаа на Первой международной конференции по традиционной медицине в Кызыле.Научный форум "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" впервые проходит на этой неделе в новом монастыре Тувы "Тубтен Шедруб Линг". В нем принимают участие более ста ученых, врачей, буддийских монахов и лам, представителей органов власти, руководителей и преподавателей вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, городов Калмыкии, Бурятии, Хакасии, Алтайского края, Горного Алтая. Среди зарубежных участников – специалисты по восточной медицине из Китая, Монголии, Шри-Ланки."Лечение с использованием природной воды – это живая традиция нашего народа. Целительные воды в Туве называются аржаанами… На наших аржаанах люди излечиваются от бесплодия. Аржааны – это веками намоленные целебные храмы. Именно так наш народ их позиционирует", - сказала Кара-кыс Аракчаа.ЛИТИЙ И ГЕЛИЙПо ее словам, эпидемиологические исследования установили связь недостаточности содержания лития, потребляемого с пищей, с возникновением психических расстройств и риском ускорения старения мозга. "Исследования, проведенные в Дании, показали четкую зависимость содержания лития в питьевой воде и частоты заболеваемости болезнью Альцгеймера, деменцией", - отметила ученый. Согласно данным исследования, определенное содержание лития в воде "снижает риск деменции на 17 процентов". А ряд аржаанов Тувы, по ее словам, имеют как раз высокое содержание лития."Это для того, чтобы мы с вами задумались: а не пора ли нам разливать наши литиевые воды, чтобы помочь борьбе с болезнью Альцгеймера", - добавила Кара-кыс Аракчаа.Особое внимание в своем докладе она уделила также гелию, напомнив, что академик Чучалин рассказал об использовании кислородно-гелиевых смесей при лечении тяжелых форм заболевания органов дыхания. В Туве же отмечена практика использования для лечения органов дыхания пресного аржаана, в газовой фазе которого выделено содержание гелия, почти в 15 раз превышающее фоновое содержание его в атмосфере. А в некоторых аржаанах содержание гелия может превышать атмосферное в несколько сотен раз."Мы должны поставить себе задачу дальнейшего изучения: а на самом ли деле гелиевые аржааны Тувы оказывают оздоровительный эффект", - призвала исследовательница.ВЕРА В ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫПо ее словам, в Туве зарегистрировано 245 природных водных лечебных объектов. Среди них 20 солено-грязевых озер, 54 месторождений минеральных источников, остальные объекты – это пресные источники, составляющие около 70 процентов от всех аржаанов Тувы. Ежегодно на аржаанах отдыхают и лечатся до 40 тысяч человек, примерно 10-12 процентов населения республики. Социологический опрос показал, что население Тувы приезжает на аржааны с проблемами системы кровообращения, нервной, эндокринной систем, органов дыхания и пищеварения, опорно-двигательного аппарата.У тувинцев, как рассказала Кара-кыс Аракчаа, "глубокая вера в целительные силы аржаана" и в "духов-хозяев аржаанов". К поездке на аржаан люди готовятся заранее, а само лечение сопровождается ритуалами возжигания огня, "подношения духам-хозяевам", выражением благодарности аржаану в виде различных подарков.ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТИсследовательница разделяет аржааны Тувы на две большие группы: минеральные (с минерализацией более одного грамма на литр или содержащие какие-либо биологические-активные, химические вещества, например, радон) и пресные (лечебно-столовые воды). "Проблема чистой воды в настоящее время для всего мира – проблема номер один. И если эти воды еще и имеют целебные свойства, то это двойной экономический эффект", - пояснила Аракчаа.Согласно приведенным ею исследованиям, оздоровительный эффект отмечается и на минеральных, и на пресных аржаанах, а бытовавший некогда миф о "лжеаржаанах" развенчан. Пресные аржааны выделяются в отдельную группу субминеральных лечебных вод без специфических свойств и компонентов. Однако в настоящее время в нормативных документах по минеральным водам такая группа в перечне лечебных вод отсутствует. Для ее включения в перечень необходимо "методами доказательной медицины показать лечебное действие пресных аржаанов и по возможности выявить механизм их лечебного действия", сказала Аракчаа.ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМПо ее словам, проводившиеся в течение 30 лет исследования аржаанов и феноменов аржаанного лечения позволили создать "аржаанологию как трансдисциплинарную науку". "Практический результат – это создание концепции кластерного развития санаторно-курортного комплекса и лечебно-оздоровительного туризма в Туве", - заключила ученый.Главными организаторами конференции "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" выступили Правительство Тувы, Тувинский госуниверситет, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Культурный Фонд имени Кужугета Шойгу при содействии буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" и Фонда "Сохраним Тибет".
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кызыл, москва, санкт-петербург, религия
Религия, Кызыл, Москва, Санкт-Петербург, Религия
Ученый рассказала о полезных свойствах тувинских источников "аржаанов"

Исследовательница из Тувы: "аржааны" лечат бесплодие и снижают риск деменции

© РИА Новости / Ольга ЛипичКара-кыс Аракчаа из НИИ медико-социальных проблем и управления Тувы рассказывает о целебных источниках (аржаанах) на Первой международной конференции по традиционной медицине
Кара-кыс Аракчаа из НИИ медико-социальных проблем и управления Тувы рассказывает о целебных источниках (аржаанах) на Первой международной конференции по традиционной медицине - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
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КЫЗЫЛ, 29 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Бальнеологические источники Тувы "аржааны" лечат бесплодие и снижают риск деменции, болезни Альцгеймера, заявила известная тувинская исследовательница из НИИ медико-социальных проблем и управления республики, кандидат химических наук Кара-кыс Аракчаа на Первой международной конференции по традиционной медицине в Кызыле.
Научный форум "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" впервые проходит на этой неделе в новом монастыре Тувы "Тубтен Шедруб Линг". В нем принимают участие более ста ученых, врачей, буддийских монахов и лам, представителей органов власти, руководителей и преподавателей вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, городов Калмыкии, Бурятии, Хакасии, Алтайского края, Горного Алтая. Среди зарубежных участников – специалисты по восточной медицине из Китая, Монголии, Шри-Ланки.
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"Лечение с использованием природной воды – это живая традиция нашего народа. Целительные воды в Туве называются аржаанами… На наших аржаанах люди излечиваются от бесплодия. Аржааны – это веками намоленные целебные храмы. Именно так наш народ их позиционирует", - сказала Кара-кыс Аракчаа.
ЛИТИЙ И ГЕЛИЙ
По ее словам, эпидемиологические исследования установили связь недостаточности содержания лития, потребляемого с пищей, с возникновением психических расстройств и риском ускорения старения мозга. "Исследования, проведенные в Дании, показали четкую зависимость содержания лития в питьевой воде и частоты заболеваемости болезнью Альцгеймера, деменцией", - отметила ученый. Согласно данным исследования, определенное содержание лития в воде "снижает риск деменции на 17 процентов". А ряд аржаанов Тувы, по ее словам, имеют как раз высокое содержание лития.
"Это для того, чтобы мы с вами задумались: а не пора ли нам разливать наши литиевые воды, чтобы помочь борьбе с болезнью Альцгеймера", - добавила Кара-кыс Аракчаа.
Особое внимание в своем докладе она уделила также гелию, напомнив, что академик Чучалин рассказал об использовании кислородно-гелиевых смесей при лечении тяжелых форм заболевания органов дыхания. В Туве же отмечена практика использования для лечения органов дыхания пресного аржаана, в газовой фазе которого выделено содержание гелия, почти в 15 раз превышающее фоновое содержание его в атмосфере. А в некоторых аржаанах содержание гелия может превышать атмосферное в несколько сотен раз.
© РИА Новости / Ольга ЛипичМонастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине
Монастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
Монастырь Тубтен Шедруб Линг в Туве, где проходит Первая международная научнвя конференция по традиционной медицине
"Мы должны поставить себе задачу дальнейшего изучения: а на самом ли деле гелиевые аржааны Тувы оказывают оздоровительный эффект", - призвала исследовательница.
ВЕРА В ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
По ее словам, в Туве зарегистрировано 245 природных водных лечебных объектов. Среди них 20 солено-грязевых озер, 54 месторождений минеральных источников, остальные объекты – это пресные источники, составляющие около 70 процентов от всех аржаанов Тувы. Ежегодно на аржаанах отдыхают и лечатся до 40 тысяч человек, примерно 10-12 процентов населения республики. Социологический опрос показал, что население Тувы приезжает на аржааны с проблемами системы кровообращения, нервной, эндокринной систем, органов дыхания и пищеварения, опорно-двигательного аппарата.
У тувинцев, как рассказала Кара-кыс Аракчаа, "глубокая вера в целительные силы аржаана" и в "духов-хозяев аржаанов". К поездке на аржаан люди готовятся заранее, а само лечение сопровождается ритуалами возжигания огня, "подношения духам-хозяевам", выражением благодарности аржаану в виде различных подарков.
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ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ
Исследовательница разделяет аржааны Тувы на две большие группы: минеральные (с минерализацией более одного грамма на литр или содержащие какие-либо биологические-активные, химические вещества, например, радон) и пресные (лечебно-столовые воды). "Проблема чистой воды в настоящее время для всего мира – проблема номер один. И если эти воды еще и имеют целебные свойства, то это двойной экономический эффект", - пояснила Аракчаа.
Согласно приведенным ею исследованиям, оздоровительный эффект отмечается и на минеральных, и на пресных аржаанах, а бытовавший некогда миф о "лжеаржаанах" развенчан. Пресные аржааны выделяются в отдельную группу субминеральных лечебных вод без специфических свойств и компонентов. Однако в настоящее время в нормативных документах по минеральным водам такая группа в перечне лечебных вод отсутствует. Для ее включения в перечень необходимо "методами доказательной медицины показать лечебное действие пресных аржаанов и по возможности выявить механизм их лечебного действия", сказала Аракчаа.
© Фото предоставлено Культурным фондом имени Кужугета ШойгуКамбы-Лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу, кхенсур Калмыцкого хурула Анджа гелюнг (Анджа Харцхаев), главный администратор Калмыцкого хурула Йонтен гелюнг ( Сергей Киришов), Хамбо-лама Увс аймака Монголии Отхобаяр и другие ламы и монахи - участники конференции по буддийской медицине в Туве
Камбы-Лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу, кхенсур Калмыцкого хурула Анджа гелюнг (Анджа Харцхаев), главный администратор Калмыцкого хурула Йонтен гелюнг ( Сергей Киришов), Хамбо-лама Увс аймака Монголии Отхобаяр и другие ламы и монахи - участники конференции по буддийской медицине в Туве
© Фото предоставлено Культурным фондом имени Кужугета Шойгу
Камбы-Лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу, кхенсур Калмыцкого хурула Анджа гелюнг (Анджа Харцхаев), главный администратор Калмыцкого хурула Йонтен гелюнг ( Сергей Киришов), Хамбо-лама Увс аймака Монголии Отхобаяр и другие ламы и монахи - участники конференции по буддийской медицине в Туве
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
По ее словам, проводившиеся в течение 30 лет исследования аржаанов и феноменов аржаанного лечения позволили создать "аржаанологию как трансдисциплинарную науку". "Практический результат – это создание концепции кластерного развития санаторно-курортного комплекса и лечебно-оздоровительного туризма в Туве", - заключила ученый.
Главными организаторами конференции "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" выступили Правительство Тувы, Тувинский госуниверситет, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Культурный Фонд имени Кужугета Шойгу при содействии буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" и Фонда "Сохраним Тибет".
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