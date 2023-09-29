Степашин рассказал о судьбе русского подворья в Иерусалиме
Степашин: Александровское подворье в Иерусалиме могут передать России в ноябре
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что решение о передаче Александровского подворья в Иерусалиме России может быть принято в Израиле в ноябре.
"Все, что можно было, сделано Императорским православным палестинским обществом и министерством иностранных дел, трижды включался в этот процесс непосредственно наш президент Владимир Владимирович Путин. В ноябре должно состояться, как мы понимаем, еще одно, может быть, окончательное заседание теперь уже рабочей группы правительственной Израиля, которое должно просто подтвердить, что императорское Александровское подворье является собственностью российского государства", – сказал Степашин на XII Международном семинаре руководителей региональных отделений и зарубежных представительств МОО "ИППО".
Позже он заявил журналистам, что рассчитывает на то, что решение рабочей группы будет именно окончательным, а также обратил внимание на юридический аспект признания российской собственности.
"Израиль признал, что Россия является правопреемником Российской империи. Для нас это ключевой вопрос с точки зрения возвращения нашей собственности, я имею в виду в первую очередь Александровское подворье. Остальное было продано Хрущевым - здесь уже надо договариваться по другим принципам", - заключил Степашин.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.