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Степашин рассказал о судьбе русского подворья в Иерусалиме - РИА Новости, 29.09.2023
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Религия
 
14:02 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ierusalim-1899420132.html
Степашин рассказал о судьбе русского подворья в Иерусалиме
Степашин рассказал о судьбе русского подворья в Иерусалиме - РИА Новости, 29.09.2023
Степашин рассказал о судьбе русского подворья в Иерусалиме
Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что решение о передаче Александровского подворья в Иерусалиме России... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:02
2023-09-29T14:02
религия
россия
иерусалим
сергей степашин
израиль
императорское православное палестинское общество
религия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что решение о передаче Александровского подворья в Иерусалиме России может быть принято в Израиле в ноябре."Все, что можно было, сделано Императорским православным палестинским обществом и министерством иностранных дел, трижды включался в этот процесс непосредственно наш президент Владимир Владимирович Путин. В ноябре должно состояться, как мы понимаем, еще одно, может быть, окончательное заседание теперь уже рабочей группы правительственной Израиля, которое должно просто подтвердить, что императорское Александровское подворье является собственностью российского государства", – сказал Степашин на XII Международном семинаре руководителей региональных отделений и зарубежных представительств МОО "ИППО".Позже он заявил журналистам, что рассчитывает на то, что решение рабочей группы будет именно окончательным, а также обратил внимание на юридический аспект признания российской собственности."Израиль признал, что Россия является правопреемником Российской империи. Для нас это ключевой вопрос с точки зрения возвращения нашей собственности, я имею в виду в первую очередь Александровское подворье. Остальное было продано Хрущевым - здесь уже надо договариваться по другим принципам", - заключил Степашин.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.
https://ria.ru/20210203/ierusalim-1595886008.html
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россия, иерусалим, сергей степашин, израиль, императорское православное палестинское общество, религия
Религия, Россия, Иерусалим, Сергей Степашин, Израиль, Императорское православное палестинское общество, Религия
Степашин рассказал о судьбе русского подворья в Иерусалиме

Степашин: Александровское подворье в Иерусалиме могут передать России в ноябре

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что решение о передаче Александровского подворья в Иерусалиме России может быть принято в Израиле в ноябре.
"Все, что можно было, сделано Императорским православным палестинским обществом и министерством иностранных дел, трижды включался в этот процесс непосредственно наш президент Владимир Владимирович Путин. В ноябре должно состояться, как мы понимаем, еще одно, может быть, окончательное заседание теперь уже рабочей группы правительственной Израиля, которое должно просто подтвердить, что императорское Александровское подворье является собственностью российского государства", – сказал Степашин на XII Международном семинаре руководителей региональных отделений и зарубежных представительств МОО "ИППО".
Позже он заявил журналистам, что рассчитывает на то, что решение рабочей группы будет именно окончательным, а также обратил внимание на юридический аспект признания российской собственности.
"Израиль признал, что Россия является правопреемником Российской империи. Для нас это ключевой вопрос с точки зрения возвращения нашей собственности, я имею в виду в первую очередь Александровское подворье. Остальное было продано Хрущевым - здесь уже надо договариваться по другим принципам", - заключил Степашин.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Степашин прокомментировал возвращение России Александровского подворья
3 февраля 2021, 16:41
 
РелигияРоссияИерусалимСергей СтепашинИзраильИмператорское православное палестинское обществоРелигия
 
 
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