https://ria.ru/20230929/ierusalim-1899420132.html

Степашин рассказал о судьбе русского подворья в Иерусалиме

Степашин рассказал о судьбе русского подворья в Иерусалиме - РИА Новости, 29.09.2023

Степашин рассказал о судьбе русского подворья в Иерусалиме

Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что решение о передаче Александровского подворья в Иерусалиме России... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:02

2023-09-29T14:02

2023-09-29T14:02

религия

россия

иерусалим

сергей степашин

израиль

императорское православное палестинское общество

религия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что решение о передаче Александровского подворья в Иерусалиме России может быть принято в Израиле в ноябре."Все, что можно было, сделано Императорским православным палестинским обществом и министерством иностранных дел, трижды включался в этот процесс непосредственно наш президент Владимир Владимирович Путин. В ноябре должно состояться, как мы понимаем, еще одно, может быть, окончательное заседание теперь уже рабочей группы правительственной Израиля, которое должно просто подтвердить, что императорское Александровское подворье является собственностью российского государства", – сказал Степашин на XII Международном семинаре руководителей региональных отделений и зарубежных представительств МОО "ИППО".Позже он заявил журналистам, что рассчитывает на то, что решение рабочей группы будет именно окончательным, а также обратил внимание на юридический аспект признания российской собственности."Израиль признал, что Россия является правопреемником Российской империи. Для нас это ключевой вопрос с точки зрения возвращения нашей собственности, я имею в виду в первую очередь Александровское подворье. Остальное было продано Хрущевым - здесь уже надо договариваться по другим принципам", - заключил Степашин.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.

https://ria.ru/20210203/ierusalim-1595886008.html

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Никита Бизин

россия, иерусалим, сергей степашин, израиль, императорское православное палестинское общество, религия