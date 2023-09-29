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Российский сенатор ответил на призыв коллег из США освободить Гершковича - РИА Новости, 29.09.2023
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12:59 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/gershkovich-1899403855.html
Российский сенатор ответил на призыв коллег из США освободить Гершковича
Российский сенатор ответил на призыв коллег из США освободить Гершковича - РИА Новости, 29.09.2023
Российский сенатор ответил на призыв коллег из США освободить Гершковича
Лица, задержанные в РФ по подозрению в шпионаже, не будут освобождаться даже по просьбе американских сенаторов, заявил РИА Новости в пятницу член международного РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:59
2023-09-29T12:59
политика
россия
сша
эван гершкович
совет федерации рф
сергей цеков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лица, задержанные в РФ по подозрению в шпионаже, не будут освобождаться даже по просьбе американских сенаторов, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя ситуацию вокруг американского журналиста Эвана Гершковича. Газета Wall Street Journal в пятницу сообщила, что группа из более 20 сенаторов США подписала резолюцию с призывом к РФ немедленно освободить арестованного в марте Гершковича. По данным ФСБ России, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября. "Шпионов освобождать по просьбе 20, 30 или одного сенатор США мы не будем, это же очевидно", - сказал Цеков. Он подчеркнул, что как раз американцы удерживают россиян "по надуманным основаниям". "Пусть разговаривают с нами нормальным языком, не ультиматумами и не резолюциями", - подчеркнул Цеков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230824/gershkovich-1892036012.html
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политика, россия, сша, эван гершкович, совет федерации рф, сергей цеков
Политика, Россия, США, Эван Гершкович, Совет Федерации РФ, Сергей Цеков
Российский сенатор ответил на призыв коллег из США освободить Гершковича

Цеков: Россия не будет освобождать шпионов даже по просьбе из Сената США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лица, задержанные в РФ по подозрению в шпионаже, не будут освобождаться даже по просьбе американских сенаторов, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя ситуацию вокруг американского журналиста Эвана Гершковича.
Газета Wall Street Journal в пятницу сообщила, что группа из более 20 сенаторов США подписала резолюцию с призывом к РФ немедленно освободить арестованного в марте Гершковича. По данным ФСБ России, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября.
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"Шпионов освобождать по просьбе 20, 30 или одного сенатор США мы не будем, это же очевидно", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что как раз американцы удерживают россиян "по надуманным основаниям". "Пусть разговаривают с нами нормальным языком, не ультиматумами и не резолюциями", - подчеркнул Цеков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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ПолитикаРоссияСШАЭван ГершковичСовет Федерации РФСергей Цеков
 
 
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