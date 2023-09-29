https://ria.ru/20230929/gershkovich-1899403855.html

Российский сенатор ответил на призыв коллег из США освободить Гершковича

Российский сенатор ответил на призыв коллег из США освободить Гершковича - РИА Новости, 29.09.2023

Российский сенатор ответил на призыв коллег из США освободить Гершковича

Лица, задержанные в РФ по подозрению в шпионаже, не будут освобождаться даже по просьбе американских сенаторов, заявил РИА Новости в пятницу член международного РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:59

2023-09-29T12:59

2023-09-29T12:59

политика

россия

сша

эван гершкович

совет федерации рф

сергей цеков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767363_0:151:3018:1849_1920x0_80_0_0_1c4550a47142ebe7af3be9a54778e992.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лица, задержанные в РФ по подозрению в шпионаже, не будут освобождаться даже по просьбе американских сенаторов, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя ситуацию вокруг американского журналиста Эвана Гершковича. Газета Wall Street Journal в пятницу сообщила, что группа из более 20 сенаторов США подписала резолюцию с призывом к РФ немедленно освободить арестованного в марте Гершковича. По данным ФСБ России, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября. "Шпионов освобождать по просьбе 20, 30 или одного сенатор США мы не будем, это же очевидно", - сказал Цеков. Он подчеркнул, что как раз американцы удерживают россиян "по надуманным основаниям". "Пусть разговаривают с нами нормальным языком, не ультиматумами и не резолюциями", - подчеркнул Цеков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230824/gershkovich-1892036012.html

https://ria.ru/20230828/shonov-1892601838.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сша, эван гершкович, совет федерации рф, сергей цеков