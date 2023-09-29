https://ria.ru/20230929/eksport-1899333600.html

В "АвтоВАЗе" рассказали, сколько поставят машин за границу

В "АвтоВАЗе" рассказали, сколько поставят машин за границу - РИА Новости, 29.09.2023

В "АвтоВАЗе" рассказали, сколько поставят машин за границу

"АвтоВАЗ" скорректировал экспортный план на текущий год: поставки составят порядка 10 тысяч автомобилей Lada, сообщил в интервью РИА Новости президент компании... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T05:17

2023-09-29T05:17

2023-09-29T05:17

экономика

авто

автоваз

максим соколов

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" скорректировал экспортный план на текущий год: поставки составят порядка 10 тысяч автомобилей Lada, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Я бы немного сузил этот коридор и приблизил к порогу 10 тысяч, может, чуть меньше", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможной корректировке плана "АвтоВАЗа" по экспорту. Ранее топ-менеджер отмечал, что он составит порядка 10-15 тысяч автомобилей Lada. При этом Соколов уточнил, что основное развитие экспортного потенциала компании планируется в следующем году. "Но здесь во многом всё будет зависеть от наших действий с властями, в том числе с органами сертификации тех государств, куда будет поставляться наша продукция. Если мы сейчас на наши автомобили будем ставить другие элементы, в том числе элементы активной и пассивной безопасности автомобиля, то должны будем получать новые сертификаты. Как правило, это процесс достаточно долгий", - пояснил он. Согласно озвученным в июне планам, поставки за рубеж в 2024 году могут составить до 50 тысяч автомобилей. В частности, компания озвучивала намерения возобновить производство Lada на заводе партнеров в Казахстане и Египте. Также рассматривается возможная сборка Lada в Алжире. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230929/avtovaz-1899329294.html

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экономика, авто, автоваз, максим соколов, россия