В Казани почти все участники переговоров по Афганистану одобрили декларацию
МИД РФ: Таджикистан выступил против нескольких пунктов декларации по Афганистану
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану
Участники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану
КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Все участники "московского формата" по Афганистану одобрили декларацию по итогам встречи в Казани, кроме Таджикистана, у него были возражения, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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"Работа наша завершена, казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана. У таджикских партнеров есть возражения против отдельных пунктов этой декларации. Вы можете поинтересоваться у них лично на этот счет, и они вам разъяснят", - сказал дипломат журналистам.
"Все остальные единогласно одобрили казанскую декларацию, которая буквально через несколько минут будет распечатана", - добавил он.
В Казани в пятницу прошло пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны. Афганистан представляла делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность