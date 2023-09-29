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В Казани почти все участники переговоров по Афганистану одобрили декларацию - РИА Новости, 29.09.2023
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13:19 29.09.2023 (обновлено: 13:43 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/afganistan-1899409508.html
В Казани почти все участники переговоров по Афганистану одобрили декларацию
В Казани почти все участники переговоров по Афганистану одобрили декларацию - РИА Новости, 29.09.2023
В Казани почти все участники переговоров по Афганистану одобрили декларацию
Все участники "московского формата" по Афганистану одобрили декларацию по итогам встречи в Казани, кроме Таджикистана, у него были возражения, заявил... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:19
2023-09-29T13:43
афганистан
казань
таджикистан
оон
замир кабулов
в мире
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КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Все участники "московского формата" по Афганистану одобрили декларацию по итогам встречи в Казани, кроме Таджикистана, у него были возражения, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Работа наша завершена, казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана. У таджикских партнеров есть возражения против отдельных пунктов этой декларации. Вы можете поинтересоваться у них лично на этот счет, и они вам разъяснят", - сказал дипломат журналистам."Все остальные единогласно одобрили казанскую декларацию, которая буквально через несколько минут будет распечатана", - добавил он.В Казани в пятницу прошло пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны. Афганистан представляла делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан, казань, таджикистан, оон, замир кабулов, в мире
Афганистан, Казань, Таджикистан, ООН, Замир Кабулов, В мире
В Казани почти все участники переговоров по Афганистану одобрили декларацию

МИД РФ: Таджикистан выступил против нескольких пунктов декларации по Афганистану

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану
Участники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Все участники "московского формата" по Афганистану одобрили декларацию по итогам встречи в Казани, кроме Таджикистана, у него были возражения, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
«
"Работа наша завершена, казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана. У таджикских партнеров есть возражения против отдельных пунктов этой декларации. Вы можете поинтересоваться у них лично на этот счет, и они вам разъяснят", - сказал дипломат журналистам.
"Все остальные единогласно одобрили казанскую декларацию, которая буквально через несколько минут будет распечатана", - добавил он.
В Казани в пятницу прошло пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны. Афганистан представляла делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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