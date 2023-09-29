Лавров призвал США признать ответственность за ситуацию в Афганистане
Лавров: РФ ожидает от США признания ответственности за ситуацию в Афганистане
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellСолдаты корпуса морской пехоты США
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Солдаты корпуса морской пехоты США. Архивное фото
КАЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. РФ ожидает признания США и НАТО ответственности за ситуацию в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам 5-ой встречи "московского формата" по Афганистану.
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"У нас вызывают беспокойство попытки нерегиональных игроков активизироваться на афганском направлении. Полноценное объединение усилий стран региона с государствами-членами блока НАТО возможно только при условии, что последние в полной мере признают ответственность за печальные итоги своего двадцатилетнего военного присутствия в Афганистане", - говорится в обращении Лаврова.
По его словам, страны Запада нанесли народу Афганистану невосполнимый урон и должны взять на себя основное бремя постконфликтного восстановления страны.
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"В этой связи блокирование Вашингтоном афганских банковских авуаров контрпродуктивно и лишь усугубляет положение дел, осложняя и без того непростые условия жизни афганцев", - зачитал обращение министра спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Москва считает неприемлемым "возвращение военной инфраструктуры США и НАТО на территорию Афганистана и соседних с ним государств, какими бы предлогами они ни обосновывались", добавил министр.
В Казани проходит пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны. Афганистан представляет делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки (движение "Талибан"*). Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность