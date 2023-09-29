https://ria.ru/20230929/afganistan-1899359385.html

Лавров призвал США признать ответственность за ситуацию в Афганистане

Лавров призвал США признать ответственность за ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 29.09.2023

Лавров призвал США признать ответственность за ситуацию в Афганистане

РФ ожидает признания США и НАТО ответственности за ситуацию в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам 5-ой... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:17

2023-09-29T10:17

2023-09-29T10:17

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замир кабулов

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КАЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. РФ ожидает признания США и НАТО ответственности за ситуацию в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам 5-ой встречи "московского формата" по Афганистану. "У нас вызывают беспокойство попытки нерегиональных игроков активизироваться на афганском направлении. Полноценное объединение усилий стран региона с государствами-членами блока НАТО возможно только при условии, что последние в полной мере признают ответственность за печальные итоги своего двадцатилетнего военного присутствия в Афганистане", - говорится в обращении Лаврова. По его словам, страны Запада нанесли народу Афганистану невосполнимый урон и должны взять на себя основное бремя постконфликтного восстановления страны. "В этой связи блокирование Вашингтоном афганских банковских авуаров контрпродуктивно и лишь усугубляет положение дел, осложняя и без того непростые условия жизни афганцев", - зачитал обращение министра спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Москва считает неприемлемым "возвращение военной инфраструктуры США и НАТО на территорию Афганистана и соседних с ним государств, какими бы предлогами они ни обосновывались", добавил министр. В Казани проходит пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны. Афганистан представляет делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки (движение "Талибан"*). Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230914/gumpomosch-1896391059.html

https://ria.ru/20230704/afganistan-1882129326.html

афганистан

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в мире, афганистан, россия, сергей лавров, нато, сша, замир кабулов