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Все субъекты РФ обеспечены учебниками истории - председатель комитета СФ - РИА Новости, 28.09.2023
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Год педагога и наставника
 
13:07 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/uchebnik-1899170748.html
Все субъекты РФ обеспечены учебниками истории - председатель комитета СФ
Все субъекты РФ обеспечены учебниками истории - председатель комитета СФ - РИА Новости, 28.09.2023
Все субъекты РФ обеспечены учебниками истории - председатель комитета СФ
Все регионы России, включая новые субъекты, обеспечены учебниками истории, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке образованию и культуре Лилия... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:07
2023-09-28T13:07
год педагога и наставника
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общество
лилия гумерова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Все регионы России, включая новые субъекты, обеспечены учебниками истории, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке образованию и культуре Лилия Гумерова, отметив, что палата внимательно следит за процессом обеспечения регионов учебниками. "Действительно, сегодня все регионы, включая новые субъекты Российской Федерации, обеспечены учебниками истории. Мы очень внимательно следим за этим процессом, находимся на связи с субъектами. Безусловно, это потребовало определенных и дополнительных денежных вложений субъектов Российской Федерации. В некоторых субъектах это вызвало определенные трудности", - сказала она в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Гумерова напомнила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании поднимала вопросы к содержанию этих учебников, но один из авторов учебника Владимир Мединский ответил, что "этот раздел был перенесён из ранее существовавшего учебника" и нуждается в корректировке. "Я уверена, что, безусловно, такая работа должна быть проведена - по содержательной части. Конечно, важно, чтобы к экспертизе... таких учебников наряду со знаменитыми учёными и историками привлекались и педагоги, которые непосредственно работают в школах", - отметила парламентарий. Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что глава о репрессированных народах в новом учебнике истории России в 10-11 классах будет изменена, создана рабочая группа из руководителей регионов, народы которых были репрессированы и с ними будут согласованы предложения для внесения в учебник. Речь идёт о главе, в которой говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы.
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социальный навигатор, сн_образование, общество, лилия гумерова, владимир мединский
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Лилия Гумерова, Владимир Мединский

Все субъекты РФ обеспечены учебниками истории - председатель комитета СФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов
Изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Все регионы России, включая новые субъекты, обеспечены учебниками истории, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке образованию и культуре Лилия Гумерова, отметив, что палата внимательно следит за процессом обеспечения регионов учебниками.
"Действительно, сегодня все регионы, включая новые субъекты Российской Федерации, обеспечены учебниками истории. Мы очень внимательно следим за этим процессом, находимся на связи с субъектами. Безусловно, это потребовало определенных и дополнительных денежных вложений субъектов Российской Федерации. В некоторых субъектах это вызвало определенные трудности", - сказала она в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Гумерова напомнила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании поднимала вопросы к содержанию этих учебников, но один из авторов учебника Владимир Мединский ответил, что "этот раздел был перенесён из ранее существовавшего учебника" и нуждается в корректировке.
"Я уверена, что, безусловно, такая работа должна быть проведена - по содержательной части. Конечно, важно, чтобы к экспертизе... таких учебников наряду со знаменитыми учёными и историками привлекались и педагоги, которые непосредственно работают в школах", - отметила парламентарий.
Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что глава о репрессированных народах в новом учебнике истории России в 10-11 классах будет изменена, создана рабочая группа из руководителей регионов, народы которых были репрессированы и с ними будут согласованы предложения для внесения в учебник.
Речь идёт о главе, в которой говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоЛилия ГумероваВладимир Мединский
 
 
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