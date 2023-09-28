https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899283184.html
Спецоперация, 28 сентября: ВКС России получили новые истребители Су-57
Спецоперация, 28 сентября: ВКС России получили новые истребители Су-57 - РИА Новости, 28.09.2023
Спецоперация, 28 сентября: ВКС России получили новые истребители Су-57
О получении российскими ВКС новой партии истребителей Су-57, ходе спецоперации и сокращении финансовой помощи Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:59
2023-09-28T18:59
2023-09-28T19:32
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
йенс столтенберг
сергей марченко
владимир зеленский
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. О получении российскими ВКС новой партии истребителей Су-57, ходе спецоперации и сокращении финансовой помощи Украине — в материале РИА Новости.Поставки истребителей пятого поколенияРоссийские ВКС получили партию серийных истребителей пятого поколения Су-57, а также новые боевые самолеты поколения 4++ Су-35С. Как заявил вице-премьер Денис Мантуров, отечественные авиастроительные предприятия набирают хороший темп производства. В свою очередь, гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что до конца года российская авиация получит еще больше таких машин. По данным из открытых источников, до последней поставки на вооружении армии стояли шесть Су-57, а к концу следующего года она получит еще 22 таких истребителя. Ход спецоперацииДеньги для УкраиныГлава Минфина Украины Сергей Марченко в эфире всеукраинского телемарафона признал, что желающих давать деньги киевскому режиму становится все меньше и меньше. Тем не менее, он заверил, что дефицит бюджета страны профинансируют на 42 миллиарда долларов. Чиновник также выразил надежду, что такую сумму удастся найти и на следующий год.О сбоях в поддержке Украины со стороны западных стран пишут и американские СМИ. Так, газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Госдеп и министерство обороны США расходятся во мнении в вопросе поставок оружия ВСУ. Как отмечает издание, государственный департамент активно изучает возможности передачи новых вооружений киевскому режиму, тогда как Пентагон относится к этому более осторожно и рассматривает потребности Украины с учетом угрозы расширения конфликта. Встреча Столтенберга и ЗеленскогоГенсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. По словам главы альянса, в ходе встречи обсуждались дальнейшие серьезные шаги по поддержке Украины. По итогам Столтенберг заявил о заключении рамочных контрактов на поставку ВСУ боеприпасов на 2,4 миллиарда евро. Он также назвал мир на Украине "любой ценой" неприемлемым.Кроме того, в Киев в четверг прибыли министр обороны Франции Себастьян Лекорню и новый глава военного ведомства Великобритании Грант Шаппс, который посетил Украину впервые.В миреДиректор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация об усилении вмешательства администрации Белого дома в парламентские выборы в Словакии. Это происходит на фоне заявлений главы оппозиционной партии Smer Роберта Фицо о возможном прекращении поставок оружия Украине в случае его победы. Как уточнил Нарышкин, Госдеп направил европейским союзникам указание "провести работу" с местными политическим кругами, чтобы обеспечить нужные США результаты. Генпрокурор Польши Збигнев Зебро подтвердил, что упавшая на территории республики в ноябре прошлого года ракета принадлежала Украине. Он также заявил, что киевские власти не идут на сотрудничество с Варшавой в расследовании этого происшествия.
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россия, киев, украина, йенс столтенберг, сергей марченко, владимир зеленский, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, су-57, су-35с, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Йенс Столтенберг, Сергей Марченко, Владимир Зеленский, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США, Су-57, Су-35С, Су-25
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. О получении российскими ВКС новой партии истребителей Су-57, ходе спецоперации и сокращении финансовой помощи Украине — в материале РИА Новости.
Поставки истребителей пятого поколения
Российские ВКС получили партию серийных истребителей пятого поколения Су-57, а также новые боевые самолеты поколения 4++ Су-35С.
Как заявил вице-премьер Денис Мантуров
, отечественные авиастроительные предприятия набирают хороший темп производства.
В свою очередь, гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь
сообщил, что до конца года российская авиация получит еще больше таких машин.
По данным из открытых источников, до последней поставки на вооружении армии стояли шесть Су-57, а к концу следующего года она получит еще 22 таких истребителя.
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- ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях около 475 военнослужащих, 14 различных артиллерийских орудий и 74 единицы специальной военной автомобильной техники;
- Средства ПВО за сутки сбили 26 украинских дронов;
- На Южнодонецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп украинской армии в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области;
- Российские истребители сбили штурмовик Су-25 в небе над населенным пунктом Торецкое в ДНР;
- Украинские войска утром выпустили более 50 снарядов по селам Староселье и Теребрено в Белгородской области. При этом в региональном оперштабе опровергли информацию, что диверсионно-разведывательная группа противника якобы зашла на российскую территорию в районе этих населенных пунктов. Уточняется, что пограничники отразили атаку украинской ДРГ на линии разграничения у Белгородской области;
- Всего за сутки в Брянской, Курской и Белгородской областях средства ПВО и РЭБ сбили и посадили десять беспилотников ВСУ.
Глава Минфина Украины Сергей Марченко в эфире всеукраинского телемарафона признал, что желающих давать деньги киевскому режиму становится все меньше и меньше.
Тем не менее, он заверил, что дефицит бюджета страны профинансируют на 42 миллиарда долларов. Чиновник также выразил надежду, что такую сумму удастся найти и на следующий год.
О сбоях в поддержке Украины со стороны западных стран пишут и американские СМИ. Так, газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Госдеп и министерство обороны США расходятся во мнении в вопросе поставок оружия ВСУ. Как отмечает издание, государственный департамент активно изучает возможности передачи новых вооружений киевскому режиму, тогда как Пентагон относится к этому более осторожно и рассматривает потребности Украины с учетом угрозы расширения конфликта.
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Встреча Столтенберга и Зеленского
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. По словам главы альянса, в ходе встречи обсуждались дальнейшие серьезные шаги по поддержке Украины.
По итогам Столтенберг заявил о заключении рамочных контрактов на поставку ВСУ боеприпасов на 2,4 миллиарда евро. Он также назвал мир на Украине "любой ценой" неприемлемым.
Кроме того, в Киев в четверг прибыли министр обороны Франции
Себастьян Лекорню и новый глава военного ведомства Великобритании Грант Шаппс
, который посетил Украину впервые.
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Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
заявил, что у СВР
есть информация об усилении вмешательства администрации Белого дома в парламентские выборы в Словакии
. Это происходит на фоне заявлений главы оппозиционной партии Smer Роберта Фицо о возможном прекращении поставок оружия Украине в случае его победы.
Как уточнил Нарышкин, Госдеп направил европейским союзникам указание "провести работу" с местными политическим кругами, чтобы обеспечить нужные США результаты.
Генпрокурор Польши Збигнев Зебро подтвердил, что упавшая на территории республики в ноябре прошлого года ракета принадлежала Украине. Он также заявил, что киевские власти не идут на сотрудничество с Варшавой
в расследовании этого происшествия.
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