https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899283184.html

Спецоперация, 28 сентября: ВКС России получили новые истребители Су-57

Спецоперация, 28 сентября: ВКС России получили новые истребители Су-57 - РИА Новости, 28.09.2023

Спецоперация, 28 сентября: ВКС России получили новые истребители Су-57

О получении российскими ВКС новой партии истребителей Су-57, ходе спецоперации и сокращении финансовой помощи Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:59

2023-09-28T18:59

2023-09-28T19:32

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

йенс столтенберг

сергей марченко

владимир зеленский

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731573338_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_2e5e7072eeec97b2d2d43956cd6d39f3.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. О получении российскими ВКС новой партии истребителей Су-57, ходе спецоперации и сокращении финансовой помощи Украине — в материале РИА Новости.Поставки истребителей пятого поколенияРоссийские ВКС получили партию серийных истребителей пятого поколения Су-57, а также новые боевые самолеты поколения 4++ Су-35С. Как заявил вице-премьер Денис Мантуров, отечественные авиастроительные предприятия набирают хороший темп производства. В свою очередь, гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что до конца года российская авиация получит еще больше таких машин. По данным из открытых источников, до последней поставки на вооружении армии стояли шесть Су-57, а к концу следующего года она получит еще 22 таких истребителя. Ход спецоперацииДеньги для УкраиныГлава Минфина Украины Сергей Марченко в эфире всеукраинского телемарафона признал, что желающих давать деньги киевскому режиму становится все меньше и меньше. Тем не менее, он заверил, что дефицит бюджета страны профинансируют на 42 миллиарда долларов. Чиновник также выразил надежду, что такую сумму удастся найти и на следующий год.О сбоях в поддержке Украины со стороны западных стран пишут и американские СМИ. Так, газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Госдеп и министерство обороны США расходятся во мнении в вопросе поставок оружия ВСУ. Как отмечает издание, государственный департамент активно изучает возможности передачи новых вооружений киевскому режиму, тогда как Пентагон относится к этому более осторожно и рассматривает потребности Украины с учетом угрозы расширения конфликта. Встреча Столтенберга и ЗеленскогоГенсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. По словам главы альянса, в ходе встречи обсуждались дальнейшие серьезные шаги по поддержке Украины. По итогам Столтенберг заявил о заключении рамочных контрактов на поставку ВСУ боеприпасов на 2,4 миллиарда евро. Он также назвал мир на Украине "любой ценой" неприемлемым.Кроме того, в Киев в четверг прибыли министр обороны Франции Себастьян Лекорню и новый глава военного ведомства Великобритании Грант Шаппс, который посетил Украину впервые.В миреДиректор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация об усилении вмешательства администрации Белого дома в парламентские выборы в Словакии. Это происходит на фоне заявлений главы оппозиционной партии Smer Роберта Фицо о возможном прекращении поставок оружия Украине в случае его победы. Как уточнил Нарышкин, Госдеп направил европейским союзникам указание "провести работу" с местными политическим кругами, чтобы обеспечить нужные США результаты. Генпрокурор Польши Збигнев Зебро подтвердил, что упавшая на территории республики в ноябре прошлого года ракета принадлежала Украине. Он также заявил, что киевские власти не идут на сотрудничество с Варшавой в расследовании этого происшествия.

https://ria.ru/20230916/2s25m-1896655485.html

https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20230928/dizel-1898986074.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, йенс столтенберг, сергей марченко, владимир зеленский, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, су-57, су-35с, су-25