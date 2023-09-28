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КПРФ внесла в Госдуму проект о ресторанном сборе на помощь участникам СВО - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 28.09.2023 (обновлено: 19:11 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/sbor-1899285909.html
КПРФ внесла в Госдуму проект о ресторанном сборе на помощь участникам СВО
КПРФ внесла в Госдуму проект о ресторанном сборе на помощь участникам СВО - РИА Новости, 28.09.2023
КПРФ внесла в Госдуму проект о ресторанном сборе на помощь участникам СВО
КПРФ внесла в Госдуму проект о проведении эксперимента по установлению ресторанного сбора в размере 1% в городах федерального значения с последующим... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:10
2023-09-28T19:11
специальная военная операция на украине
михаил матвеев
вячеслав мархаев
госдума рф
кпрф
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму проект о проведении эксперимента по установлению ресторанного сбора в размере 1% в городах федерального значения с последующим отправлением его на поддержку участников спецоперации, в случае принятия закона эксперимент стартует в мае 2024 года. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Инициаторами проекта стали депутаты от фракции КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев. "Проект федерального закона "О проведении эксперимента по установлению ресторанного сбора в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей" (далее - законопроект) разработан в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей предлагается на территории Российской Федерации установить ресторанный сбор в размере 1% от суммы счета за оказанные услуги рестораном, ночным клубом и баром с последующим направлением в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - сказано в пояснительной записке к проекту. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 мая 2024 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Авторы проекта отмечают, что эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2026 года в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае с последующей возможностью включения в эксперимент других субъектов РФ. Как сообщил РИА Новости Матвеев, похожий законопроект он уже вносил, но комитет его вернул, так как не было заключения правительства. Матвеев отметил, что заключение правительства в итоге было не отрицательным, но при этом проект нуждался в доработке. Чтобы не вносить изменения в Налоговой кодекс, в законопроекте использована формулировка "эксперимент", который применяется по аналогии с курортным сбором. "Это не добровольно, это платит потребитель… Ресторан перечисляет. Когда потребителю выставляют чек за еду в ресторане, в ночном клубе или баре,… то ему в чек добавляют 1%… Это действительно обязательный платеж, но он необременительный… Один процент идет в фонд "Защитники Отечества", - сказал он. По словам авторов законопроекта, обязанность по исчислению, взиманию и перечислению в федеральный бюджет ресторанного сбора возлагается на оператора ресторанного сбора – юрлицо или ИП, осуществляющие деятельность по предоставлению потребителю услуг по организации питания и досуга или без досуга.
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873633552.html
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михаил матвеев, вячеслав мархаев, госдума рф, кпрф, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Матвеев, Вячеслав Мархаев, Госдума РФ, КПРФ, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Россия
КПРФ внесла в Госдуму проект о ресторанном сборе на помощь участникам СВО

КПРФ предложила начать эксперимент с ресторанным сбором в помощь СВО в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму проект о проведении эксперимента по установлению ресторанного сбора в размере 1% в городах федерального значения с последующим отправлением его на поддержку участников спецоперации, в случае принятия закона эксперимент стартует в мае 2024 года.
Соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Инициаторами проекта стали депутаты от фракции КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев.
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"Проект федерального закона "О проведении эксперимента по установлению ресторанного сбора в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей" (далее - законопроект) разработан в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей предлагается на территории Российской Федерации установить ресторанный сбор в размере 1% от суммы счета за оказанные услуги рестораном, ночным клубом и баром с последующим направлением в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 мая 2024 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Авторы проекта отмечают, что эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2026 года в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае с последующей возможностью включения в эксперимент других субъектов РФ.
Как сообщил РИА Новости Матвеев, похожий законопроект он уже вносил, но комитет его вернул, так как не было заключения правительства. Матвеев отметил, что заключение правительства в итоге было не отрицательным, но при этом проект нуждался в доработке.
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Чтобы не вносить изменения в Налоговой кодекс, в законопроекте использована формулировка "эксперимент", который применяется по аналогии с курортным сбором.
"Это не добровольно, это платит потребитель… Ресторан перечисляет. Когда потребителю выставляют чек за еду в ресторане, в ночном клубе или баре,… то ему в чек добавляют 1%… Это действительно обязательный платеж, но он необременительный… Один процент идет в фонд "Защитники Отечества", - сказал он.
По словам авторов законопроекта, обязанность по исчислению, взиманию и перечислению в федеральный бюджет ресторанного сбора возлагается на оператора ресторанного сбора – юрлицо или ИП, осуществляющие деятельность по предоставлению потребителю услуг по организации питания и досуга или без досуга.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил МатвеевВячеслав МархаевГосдума РФКПРФМоскваСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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