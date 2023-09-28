https://ria.ru/20230928/rossiya-1899248477.html
В России предложили повысить импортные пошлины на пиво
В России предложили повысить импортные пошлины на пиво - РИА Новости, 28.09.2023
В России предложили повысить импортные пошлины на пиво
Глава "Опоры России" Александр Калинин предложил повысить импортные пошлины на пиво по аналогии с вином, чтобы поддержать отечественных производителей. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:03
2023-09-28T17:03
2023-09-28T17:05
экономика
россия
александр калинин
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава "Опоры России" Александр Калинин предложил повысить импортные пошлины на пиво по аналогии с вином, чтобы поддержать отечественных производителей. "К примеру, на вино мы подняли пошлины, а на пиво нет. Я за то, чтобы отечественные пивовары развивались", - сказал Калинин, выступая на Мосфинфоруме. "По ряду позиций, которые не являются какими-то критичными, импортные пошлины же можно поднять в отношении недружественных стран?" - заявил он. Кроме того, он раскритиковал ужесточение выдачи лицензий на торговлю алкоголем. "У нас в результате нелегальный алкоголь перетек в телеграмм-каналы. То есть мы выдавили малый легальный бизнес в пользу сетей - теперь процветает нелегальная торговля алкоголем", - заявил глава "Опоры России". Похожая ситуация, по словам Калинина, складывается и на рынке табачных изделий. По его мнению, в повышении импортных пошлин и в обелении рынка подакцизных товаров существуют резервы для доходов бюджета РФ.
https://ria.ru/20230928/sud-1899243164.html
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экономика, россия, александр калинин, здоровье - общество, общество
Экономика, Россия, Александр Калинин, Здоровье - Общество, Общество
В России предложили повысить импортные пошлины на пиво
Глава "Опоры России" Калинин предложил повысить импортные пошлины на пиво
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава "Опоры России" Александр Калинин предложил повысить импортные пошлины на пиво по аналогии с вином, чтобы поддержать отечественных производителей.
"К примеру, на вино мы подняли пошлины, а на пиво нет. Я за то, чтобы отечественные пивовары развивались", - сказал Калинин, выступая на Мосфинфоруме
.
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"По ряду позиций, которые не являются какими-то критичными, импортные пошлины же можно поднять в отношении недружественных стран?" - заявил он.
Кроме того, он раскритиковал ужесточение выдачи лицензий на торговлю алкоголем. "У нас в результате нелегальный алкоголь перетек в телеграмм-каналы. То есть мы выдавили малый легальный бизнес в пользу сетей - теперь процветает нелегальная торговля алкоголем", - заявил глава "Опоры России".
Похожая ситуация, по словам Калинина, складывается и на рынке табачных изделий.
По его мнению, в повышении импортных пошлин и в обелении рынка подакцизных товаров существуют резервы для доходов бюджета РФ.
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