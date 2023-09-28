https://ria.ru/20230928/rossiya-1899248477.html

В России предложили повысить импортные пошлины на пиво

В России предложили повысить импортные пошлины на пиво - РИА Новости, 28.09.2023

В России предложили повысить импортные пошлины на пиво

Глава "Опоры России" Александр Калинин предложил повысить импортные пошлины на пиво по аналогии с вином, чтобы поддержать отечественных производителей. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:03

2023-09-28T17:03

2023-09-28T17:05

экономика

россия

александр калинин

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава "Опоры России" Александр Калинин предложил повысить импортные пошлины на пиво по аналогии с вином, чтобы поддержать отечественных производителей. "К примеру, на вино мы подняли пошлины, а на пиво нет. Я за то, чтобы отечественные пивовары развивались", - сказал Калинин, выступая на Мосфинфоруме. "По ряду позиций, которые не являются какими-то критичными, импортные пошлины же можно поднять в отношении недружественных стран?" - заявил он. Кроме того, он раскритиковал ужесточение выдачи лицензий на торговлю алкоголем. "У нас в результате нелегальный алкоголь перетек в телеграмм-каналы. То есть мы выдавили малый легальный бизнес в пользу сетей - теперь процветает нелегальная торговля алкоголем", - заявил глава "Опоры России". Похожая ситуация, по словам Калинина, складывается и на рынке табачных изделий. По его мнению, в повышении импортных пошлин и в обелении рынка подакцизных товаров существуют резервы для доходов бюджета РФ.

https://ria.ru/20230928/sud-1899243164.html

https://ria.ru/20230916/alkogol-1896655363.html

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экономика, россия, александр калинин, здоровье - общество, общество