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РЭЦ обновил мультимедийную библиотеку для экспортеров "База знаний ВЭД" - РИА Новости, 28.09.2023
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10:18 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/rets-1899110783.html
РЭЦ обновил мультимедийную библиотеку для экспортеров "База знаний ВЭД"
РЭЦ обновил мультимедийную библиотеку для экспортеров "База знаний ВЭД" - РИА Новости, 28.09.2023
РЭЦ обновил мультимедийную библиотеку для экспортеров "База знаний ВЭД"
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) обновил "Базу знаний ВЭД", теперь в бесплатной мультимедийной библиотеке на сайте РЭЦ пользователям доступно... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:18
2023-09-28T10:18
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) обновил "Базу знаний ВЭД", теперь в бесплатной мультимедийной библиотеке на сайте РЭЦ пользователям доступно еще больше актуальной информации о логистике, взаиморасчетах, регуляторике и других вопросах внешней торговли с перспективными странами, сообщает центр.Всего в библиотеке более 100 видео, презентаций и других материалов по основным аспектам внешнеэкономической деятельности (ВЭД)."Мы продолжаем расширять "Базу знаний", чтобы в одной точке в пару кликов были ответы на самые базовые и часто задаваемые вопросы в сфере ВЭД. Уже сейчас в нашей библиотеке экспортеры и все, кто интересуется внешнеторговой деятельностью, могут получить информацию по самым различным темам: от организации сборных грузов до продвижения через блогеров за рубежом", - рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель.Так, среди основных обновлений в блоке "В тренде" добавлен раздел с ответами на популярные вопросы об экспорте, деятельности Группы РЭЦ, таможенном администрировании, продвижении российской продукции за рубежом, интернет-торговле, защите интеллектуальной собственности и сертификации. Кроме того, актуализирована информация о ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из России.В разделе "Дайджесты" еженедельно обновляется информационный бюллетень по ограничительным мерам и контрмерам.Добавлены видео по логистике товаров в Китай, а также по интеллектуальной собственности.В блоке "Информация по странам" при поддержке Центра по внешней торговле при Минпромторге РФ размещены дайджесты по внешней торговле в сфере промышленности по Африке, а также по Ирану, Мьянме, Нигерии, Оману и ЮАР, добавлено видео по сертификации и маркировке товаров в Китай.Материалы в "Базе знаний ВЭД" живые и продолжают обновляться. Пользователи также могут помочь улучшить базу, внеся предложения о ее наполнении в соответствующей форме обратной связи, напоминает РЭЦ.Доступ к "Базе знаний ВЭД" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230927/rets-1898891488.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ обновил мультимедийную библиотеку для экспортеров "База знаний ВЭД"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) обновил "Базу знаний ВЭД", теперь в бесплатной мультимедийной библиотеке на сайте РЭЦ пользователям доступно еще больше актуальной информации о логистике, взаиморасчетах, регуляторике и других вопросах внешней торговли с перспективными странами, сообщает центр.
Всего в библиотеке более 100 видео, презентаций и других материалов по основным аспектам внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
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"Мы продолжаем расширять "Базу знаний", чтобы в одной точке в пару кликов были ответы на самые базовые и часто задаваемые вопросы в сфере ВЭД. Уже сейчас в нашей библиотеке экспортеры и все, кто интересуется внешнеторговой деятельностью, могут получить информацию по самым различным темам: от организации сборных грузов до продвижения через блогеров за рубежом", - рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель.
Так, среди основных обновлений в блоке "В тренде" добавлен раздел с ответами на популярные вопросы об экспорте, деятельности Группы РЭЦ, таможенном администрировании, продвижении российской продукции за рубежом, интернет-торговле, защите интеллектуальной собственности и сертификации. Кроме того, актуализирована информация о ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из России.
В разделе "Дайджесты" еженедельно обновляется информационный бюллетень по ограничительным мерам и контрмерам.
Добавлены видео по логистике товаров в Китай, а также по интеллектуальной собственности.
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В блоке "Информация по странам" при поддержке Центра по внешней торговле при Минпромторге РФ размещены дайджесты по внешней торговле в сфере промышленности по Африке, а также по Ирану, Мьянме, Нигерии, Оману и ЮАР, добавлено видео по сертификации и маркировке товаров в Китай.
Материалы в "Базе знаний ВЭД" живые и продолжают обновляться. Пользователи также могут помочь улучшить базу, внеся предложения о ее наполнении в соответствующей форме обратной связи, напоминает РЭЦ.
Доступ к "Базе знаний ВЭД" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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