https://ria.ru/20230928/putin-1899198891.html
Путин заявил об успешном завершении выборов в России
Путин заявил об успешном завершении выборов в России - РИА Новости, 28.09.2023
Путин заявил об успешном завершении выборов в России
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Как заявила глава Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:25
2023-09-28T14:25
2023-09-28T15:06
политика
россия
единый день голосования в россии — 2023
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
элла памфилова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Как заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, в в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.Оказанный уровень доверия избранным главам регионов означает еще большую ответственность, необходимо максимально оправдать выбор избирателей, надежды жителей регионов на позитивные перемены, заявил президент России Владимир Путин."Повторю, результаты выборов глав регионов весьма убедительные. Часто об этом говорим, и это так и есть, такой уровень доверия означает в первую очередь еще большую ответственность. Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на улучшение качества и уровня их жизни", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами регионов.Во встрече приняли участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.
https://ria.ru/20230928/putin-1899206523.html
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политика, россия, единый день голосования в россии — 2023, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, элла памфилова
Политика, Россия, Единый день голосования в России — 2023, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Элла Памфилова
Путин заявил об успешном завершении выборов в России
Путин: выборы в России прошли открыто, честно и с высокой явкой