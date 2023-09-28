https://ria.ru/20230928/mechet-1899287053.html

Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Бутово

Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Бутово - РИА Новости, 28.09.2023

Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Бутово

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что президент России Владимир Путин на их встрече в Кремле поддержал идею строительства новой мечети РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:14

2023-09-28T19:14

2023-09-28T19:22

общество

жилье

россия

москва

рамзан кадыров

владимир путин

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899183261_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_2f4189d8f05e8ce7c2e3191d019bc8e7.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что президент России Владимир Путин на их встрече в Кремле поддержал идею строительства новой мечети в Южном Бутово в Москве. В четверг на сайте Кремля появилась информация о рабочей встрече Путина с Кадыровым. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в специальной военной операции. Глава Чечни, комментируя встречу в своем Telegram-канале, отметил, что были подняты и "другие вопросы", но "об этом чуть позже". "Как и обещал ранее, расскажу о подробностях одного из вопросов, оставшегося за кадрами моей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также в ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово… Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства", – говорится в сообщении. По словам Кадырова, Путин подчеркнул большую значимость этого проекта для верующих. Глава Чечни убежден, что существует необходимость в строительстве в Москве новых религиозных объектов, поскольку в столице проживает много мусульман. Он отметил, что нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице, что приводит к нарушению работы городских служб.

https://ria.ru/20230927/mecheti-1899030597.html

https://ria.ru/20230522/kadyrov-1873472334.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, россия, москва, рамзан кадыров, владимир путин