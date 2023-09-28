https://ria.ru/20230928/mechet-1899287053.html
Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Бутово
Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Бутово - РИА Новости, 28.09.2023
Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Бутово
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что президент России Владимир Путин на их встрече в Кремле поддержал идею строительства новой мечети РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:14
2023-09-28T19:14
2023-09-28T19:22
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что президент России Владимир Путин на их встрече в Кремле поддержал идею строительства новой мечети в Южном Бутово в Москве. В четверг на сайте Кремля появилась информация о рабочей встрече Путина с Кадыровым. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в специальной военной операции. Глава Чечни, комментируя встречу в своем Telegram-канале, отметил, что были подняты и "другие вопросы", но "об этом чуть позже". "Как и обещал ранее, расскажу о подробностях одного из вопросов, оставшегося за кадрами моей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также в ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово… Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства", – говорится в сообщении. По словам Кадырова, Путин подчеркнул большую значимость этого проекта для верующих. Глава Чечни убежден, что существует необходимость в строительстве в Москве новых религиозных объектов, поскольку в столице проживает много мусульман. Он отметил, что нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице, что приводит к нарушению работы городских служб.
https://ria.ru/20230927/mecheti-1899030597.html
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общество, жилье, россия, москва, рамзан кадыров, владимир путин
Общество, Жилье, Россия, Москва, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Религия
Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Бутово
Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Южном Бутово
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
написал, что президент России Владимир Путин на их встрече в Кремле поддержал идею строительства новой мечети в Южном Бутово в Москве.
В четверг на сайте Кремля появилась информация о рабочей встрече Путина с Кадыровым. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в специальной военной операции. Глава Чечни, комментируя встречу в своем Telegram-канале, отметил, что были подняты и "другие вопросы", но "об этом чуть позже".
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"Как и обещал ранее, расскажу о подробностях одного из вопросов, оставшегося за кадрами моей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также в ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово… Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства", – говорится в сообщении.
По словам Кадырова, Путин подчеркнул большую значимость этого проекта для верующих.
Глава Чечни убежден, что существует необходимость в строительстве в Москве новых религиозных объектов, поскольку в столице проживает много мусульман. Он отметил, что нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице, что приводит к нарушению работы городских служб.
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