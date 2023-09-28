https://ria.ru/20230928/khemofobiya-1899130432.html

Хемофобия. Почему мы боимся химии

Хемофобия. Почему мы боимся химии - РИА Новости, 28.09.2023

Хемофобия. Почему мы боимся химии

Электроника, медицинские препараты, стройматериалы, продукты питания — без использования химии наш мир рухнет, и все же "химическое" нас пугает. Что такое хемофобия, как химики помогают развивать "зеленую" энергетику, и в каких случаях "синтетики" стоит боятся, а в каких она даже безопаснее "органики"?

2023-09-28T14:00

2023-09-28T14:00

2023-09-28T14:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

наука

университетская наука

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наука и инновации

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Хемофобия. Почему мы боимся химии Электроника, медицинские препараты, стройматериалы, продукты питания — без использования химии наш мир рухнет, и все же "химическое" нас пугает. Что такое хемофобия, как химики помогают развивать "зеленую" энергетику, и в каких случаях "синтетики" стоит боятся, а в каких она даже безопаснее "органики"? audio/mpeg

Хемофобия. Почему мы боимся химии Электроника, медицинские препараты, стройматериалы, продукты питания — без использования химии наш мир рухнет, и все же "химическое" нас пугает. Что такое хемофобия, как химики помогают развивать "зеленую" энергетику, и в каких случаях "синтетики" стоит боятся, а в каких она даже безопаснее "органики"? audio/mpeg

О битве "синтетического" с "натуральным" рассказала доктор химических наук, декан факультет фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент Российского химического общества им. Д. И. Менделеева, академик РАН Юлия Германовна Горбунова.Эпизод подготовлен совместно с Всероссийским фестивалем НАУКА 0+. Центральные события фестиваля пройдут в Москве 6–8 октября, всего в программе свыше 10 000 мероприятий, которые будут проходить во всех регионах России на более чем 450 площадках.Зачем химикам решать уравнение Шредингера, почему это очень сложная задача, и как ее помогает решить ИИ? О квантовой химии мы рассказывали в эпизоде под названием "Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы?".Возможно ли услышать свет, и как это помогает находить опухоли на ранних стадиях? О персонифицированной медицине и перспективных методах диагностики и лечения онкозаболеваний мы рассказывали в эпизоде "Сделать кислород убийцей раковой клетки: что такое биофотоника?".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянГость эпизода: Юлия ГорбуноваЗвукорежиссер: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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