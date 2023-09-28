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В Армении заявили, что из Карабаха переехали более 78 тысяч человек - РИА Новости, 28.09.2023
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22:21 28.09.2023 (обновлено: 22:24 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899314977.html
В Армении заявили, что из Карабаха переехали более 78 тысяч человек
В Армении заявили, что из Карабаха переехали более 78 тысяч человек - РИА Новости, 28.09.2023
В Армении заявили, что из Карабаха переехали более 78 тысяч человек
Более 78 тысяч жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в четверг пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:21
2023-09-28T22:24
ситуация в нагорном карабахе
армения
в мире
азербайджан
ильхам алиев
хикмет гаджиев
никол пашинян
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Более 78 тысяч жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в четверг пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян."По состоянию на 22.00 (21.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 78354 человека", - написала Багдасарян на своей странице в соцсетях.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
армения
азербайджан
нагорный карабах
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ситуация в нагорном карабахе, армения, в мире, азербайджан, ильхам алиев, хикмет гаджиев, никол пашинян, нагорный карабах
Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Никол Пашинян, Нагорный Карабах
В Армении заявили, что из Карабаха переехали более 78 тысяч человек

Багдасарян: из Карабаха в Армению переехали более 78 тысяч человек

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей у села Корнидзор
Очередь из автомобилей у села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Очередь из автомобилей у села Корнидзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Более 78 тысяч жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в четверг пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.
"По состоянию на 22.00 (21.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 78354 человека", - написала Багдасарян на своей странице в соцсетях.
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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
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В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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