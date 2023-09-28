https://ria.ru/20230928/karabakh-1899314977.html

В Армении заявили, что из Карабаха переехали более 78 тысяч человек

В Армении заявили, что из Карабаха переехали более 78 тысяч человек - РИА Новости, 28.09.2023

В Армении заявили, что из Карабаха переехали более 78 тысяч человек

Более 78 тысяч жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в четверг пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:21

2023-09-28T22:21

2023-09-28T22:24

ситуация в нагорном карабахе

армения

в мире

азербайджан

ильхам алиев

хикмет гаджиев

никол пашинян

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Более 78 тысяч жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению, сообщила в четверг пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян."По состоянию на 22.00 (21.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 78354 человека", - написала Багдасарян на своей странице в соцсетях.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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ситуация в нагорном карабахе, армения, в мире, азербайджан, ильхам алиев, хикмет гаджиев, никол пашинян, нагорный карабах