Европарламент собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Карабаху
ЕП собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Нагорному Карабаху
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 3 октября обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, планируется принять осуждающую Баку резолюцию, говорится в сообщении ЕП.
"Во вторник (3 октября – ред.) парламент будет обсуждать тяжелую ситуацию в Нагорном Карабахе", - указывается в документе. Добавляется, что парламентарии собираются "осудить необоснованное нападение Азербайджана".
По имеющейся информации, 3 октября в Европарламенте состоится обсуждение ситуации с представителями Совета ЕС, Еврокомиссии и председательства Испании. Голосование по резолюции ожидается в четверг, 5 октября.
Ранее Евросоюз возложил на Азербайджан ответственность за соблюдение прав и безопасность армян Нагорного Карабаха и заявил, что примет меры против Баку в случае их притеснения.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.