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Европарламент собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Карабаху - РИА Новости, 28.09.2023
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19:31 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899290166.html
Европарламент собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Карабаху
Европарламент собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Карабаху - РИА Новости, 28.09.2023
Европарламент собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Карабаху
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 3 октября обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, планируется принять осуждающую Баку резолюцию, говорится в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:31
2023-09-28T19:31
в мире
азербайджан
нагорный карабах
баку
ильхам алиев
хикмет гаджиев
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 3 октября обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, планируется принять осуждающую Баку резолюцию, говорится в сообщении ЕП. "Во вторник (3 октября – ред.) парламент будет обсуждать тяжелую ситуацию в Нагорном Карабахе", - указывается в документе. Добавляется, что парламентарии собираются "осудить необоснованное нападение Азербайджана". По имеющейся информации, 3 октября в Европарламенте состоится обсуждение ситуации с представителями Совета ЕС, Еврокомиссии и председательства Испании. Голосование по резолюции ожидается в четверг, 5 октября. Ранее Евросоюз возложил на Азербайджан ответственность за соблюдение прав и безопасность армян Нагорного Карабаха и заявил, что примет меры против Баку в случае их притеснения. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230927/karabakh-1898963084.html
азербайджан
нагорный карабах
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, баку, ильхам алиев, хикмет гаджиев, евросоюз, европарламент, ситуация в нагорном карабахе, еврокомиссия
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Баку, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Евросоюз, Европарламент, Ситуация в Нагорном Карабахе, Еврокомиссия
Европарламент собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Карабаху

ЕП собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Нагорному Карабаху

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 3 октября обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, планируется принять осуждающую Баку резолюцию, говорится в сообщении ЕП.
"Во вторник (3 октября – ред.) парламент будет обсуждать тяжелую ситуацию в Нагорном Карабахе", - указывается в документе. Добавляется, что парламентарии собираются "осудить необоснованное нападение Азербайджана".
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По имеющейся информации, 3 октября в Европарламенте состоится обсуждение ситуации с представителями Совета ЕС, Еврокомиссии и председательства Испании. Голосование по резолюции ожидается в четверг, 5 октября.
Ранее Евросоюз возложил на Азербайджан ответственность за соблюдение прав и безопасность армян Нагорного Карабаха и заявил, что примет меры против Баку в случае их притеснения.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
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Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.
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В миреАзербайджанНагорный КарабахБакуИльхам АлиевХикмет ГаджиевЕвросоюзЕвропарламентСитуация в Нагорном КарабахеЕврокомиссия
 
 
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