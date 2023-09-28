https://ria.ru/20230928/karabakh-1899290166.html

Европарламент собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Карабаху

Европарламент собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Карабаху - РИА Новости, 28.09.2023

Европарламент собрался принять осуждающую Азербайджан резолюцию по Карабаху

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 3 октября обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, планируется принять осуждающую Баку резолюцию, говорится в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:31

2023-09-28T19:31

2023-09-28T19:31

в мире

азербайджан

нагорный карабах

баку

ильхам алиев

хикмет гаджиев

евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 3 октября обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, планируется принять осуждающую Баку резолюцию, говорится в сообщении ЕП. "Во вторник (3 октября – ред.) парламент будет обсуждать тяжелую ситуацию в Нагорном Карабахе", - указывается в документе. Добавляется, что парламентарии собираются "осудить необоснованное нападение Азербайджана". По имеющейся информации, 3 октября в Европарламенте состоится обсуждение ситуации с представителями Совета ЕС, Еврокомиссии и председательства Испании. Голосование по резолюции ожидается в четверг, 5 октября. Ранее Евросоюз возложил на Азербайджан ответственность за соблюдение прав и безопасность армян Нагорного Карабаха и заявил, что примет меры против Баку в случае их притеснения. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230927/karabakh-1898963084.html

азербайджан

нагорный карабах

баку

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