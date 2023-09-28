Ситуация в Карабахе говорит о провале дипломатии Парижа, считает эксперт
Политолог: ситуация в Карабахе говорит о провале дипломатии Парижа из-за Макрона
© Sputnik / Арам Нерсесян
Ситуация в Нагорном Карабахе
БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе свидетельствует о провале французской дипломатии, причиной которого стало отсутствие должного опыта у президента Франции Эммануэля Макрона, считает лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.
"В прошлом французская дипломатия нередко вела незаметную деятельность по снижению напряженностей, однако в июне 2021 года президент Макрон открыто встал на сторону Армении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха… Теперь все дипломатические усилия, предпринятые Францией на протяжении десятилетий, сошли на нет. Франция больше не может надеяться стать посредником в этом конфликте… Я считаю, что основной причиной этой неудачи стало отсутствие опыта у Эммануэля Макрона", - заявил он РИА Новости.
По словам политолога, Париж всегда уделял пристальное внимание трудностям в отношениях Азербайджана и Армении. Это связано с тем, что во Франции проживает более 700 тысяч человек армянского происхождения, самый большой показатель среди всех европейских стран, объяснил он.
Однако Макрон, открыто выражая поддержку Еревану и призывая Азербайджан вывести свои войска с "суверенной территории Армении", саботировал шансы Франции стать посредником мира в регионе и способствовал охлаждению отношений между Парижем и Баку, считает Асселино. Эксперт отмечает, что это можно было заметить по "ледяному" приему главы МИД Франции Катрин Колонны в Баку, которая стала первым за шесть лет французским министром, посетившим страну. Ее призывы достичь мира были "пропущены мимо ушей", что свидетельствовало о провале французской дипломатии, полагает он.
Вместе с этим напряженность в отношениях Парижа и Баку также усугубило решение многих французских регионов и правительственных организаций отправить в Нагорный Карабах конвой с гуманитарной помощью после выражения поддержки Армении и обвинений Азербайджана в этнической чистке, считает политолог. В итоге Баку обвинил Париж в провокации и вмешательстве во внутренние дела страны, посол Франции был даже вызван в азербайджанский МИД, напоминает эксперт.
Асселино выразил мнение, что повсеместное словоблудие Макрона и его показательные изречения во время международных кризисов привели к очередному провалу французской дипломатии и потере Парижем влияния в еще одном регионе мира после ситуации в Нигере. Что в Нагорном Карабахе, что на Украине или в Сахеле призывы Парижа не приводят ни к чему, добавил политолог.
Ранее непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.