https://ria.ru/20230928/karabakh-1899254756.html

СМИ: Баку составил список из сотен армян Карабаха, которых хочет задержать

СМИ: Баку составил список из сотен армян Карабаха, которых хочет задержать - РИА Новости, 28.09.2023

СМИ: Баку составил список из сотен армян Карабаха, которых хочет задержать

У Азербайджана есть список из нескольких сотен армян из Нагорного Карабаха, которых Баку хочет задержать по обвинениям в разных преступлениях, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:18

2023-09-28T17:18

2023-09-28T17:19

в мире

азербайджан

нагорный карабах

баку

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. У Азербайджана есть список из нескольких сотен армян из Нагорного Карабаха, которых Баку хочет задержать по обвинениям в разных преступлениях, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на "высокопоставленного дипломата". "У Азербайджана есть список из "пары сотен" армян в Карабахе, которых хотят задержать по обвинениям в различных преступлениях", - говорится в сообщении. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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нагорный карабах

баку

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, баку, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе