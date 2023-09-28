https://ria.ru/20230928/karabakh-1899180352.html

В Кремле приняли к сведению заявление Степанакерта

В Кремле приняли к сведению заявление Степанакерта - РИА Новости, 28.09.2023

В Кремле приняли к сведению заявление Степанакерта

Заявление о прекращении существования непризнанного Нагорного Карабаха в Кремле приняли к сведению и внимательно отслеживают ситуацию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:33

2023-09-28T13:33

2023-09-28T13:57

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

в мире

нагорный карабах

дмитрий песков

ильхам алиев

армения

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заявление о прекращении существования непризнанного Нагорного Карабаха в Кремле приняли к сведению и внимательно отслеживают ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы принимаем во внимание, внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям, многие люди сейчас изъявляют желание перейти на сторону Армении, им оказывается, всем желающих оказывается поддержка", - сказал Песков журналистам. Он также подчеркнул, что в опубликованном тексте речь идет о необходимости ознакомиться с имеющимися договоренностями на предмет реинтеграции населения, Россия неоднократно заявляла, что во всех контактах с Баку продолжить обращать внимание на гуманитарные аспекты.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

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ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, в мире, нагорный карабах, дмитрий песков, ильхам алиев, армения