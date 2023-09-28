https://ria.ru/20230928/karabakh-1899166976.html

Пашинян опасается, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армян

Пашинян опасается, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армян - РИА Новости, 28.09.2023

Пашинян опасается, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе может не остаться армян. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:55

2023-09-28T12:55

2023-09-28T12:55

в мире

армения

нагорный карабах

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе может не остаться армян. "Продолжается исход армян из Нагорного Карабаха. Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется", - сказал Пашинян на заседании правительства. По его словам, Ереван неоднократно предупреждал международное сообщество об угрозе "этнической чистки". "Заявления (представителей международного сообщества - ред.) с осуждением этнических чисток важны, но если за этим не следуют конкретные действия, эти заявления становятся лишь нравственной статистикой для истории", - заявил Пашинян. Он считает, что таким образом различные страны пытаются "отгородиться от этого преступления". Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. По данным вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна на утро 28 сентября, из Карабаха в Армению переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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Кирилл Волков

в мире, армения, нагорный карабах, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе