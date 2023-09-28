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Пашинян опасается, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армян - РИА Новости, 28.09.2023
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12:55 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899166976.html
Пашинян опасается, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армян
Пашинян опасается, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армян - РИА Новости, 28.09.2023
Пашинян опасается, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе может не остаться армян. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:55
2023-09-28T12:55
в мире
армения
нагорный карабах
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе может не остаться армян. "Продолжается исход армян из Нагорного Карабаха. Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется", - сказал Пашинян на заседании правительства. По его словам, Ереван неоднократно предупреждал международное сообщество об угрозе "этнической чистки". "Заявления (представителей международного сообщества - ред.) с осуждением этнических чисток важны, но если за этим не следуют конкретные действия, эти заявления становятся лишь нравственной статистикой для истории", - заявил Пашинян. Он считает, что таким образом различные страны пытаются "отгородиться от этого преступления". Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. По данным вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна на утро 28 сентября, из Карабаха в Армению переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, армения, нагорный карабах, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян опасается, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армян

Пашинян: анализ показывает, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армян

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе может не остаться армян.
"Продолжается исход армян из Нагорного Карабаха. Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется", - сказал Пашинян на заседании правительства. По его словам, Ереван неоднократно предупреждал международное сообщество об угрозе "этнической чистки". "Заявления (представителей международного сообщества - ред.) с осуждением этнических чисток важны, но если за этим не следуют конкретные действия, эти заявления становятся лишь нравственной статистикой для истории", - заявил Пашинян. Он считает, что таким образом различные страны пытаются "отгородиться от этого преступления".
Протесты в Ереване
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Стрингер
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1 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.

Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.

© РИА Новости / Стрингер
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2 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Кордон оцепления выдержал.

Участница протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Кордон оцепления выдержал.

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.

Сотрудники полиции дежурят у Дома Правительства в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.

© РИА Новости / Стрингер
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4 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.

Участница протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.

© РИА Новости / Стрингер
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5 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Произошла небольшая стычка.

Сотрудники полиции дежурят у площади Республики в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Произошла небольшая стычка.

© РИА Новости / Стрингер
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6 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

© РИА Новости / Стрингер
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7 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Они скандируют "Борьба" и "Никол — предатель".

Сотрудники полиции во время протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Они скандируют "Борьба" и "Никол — предатель".

© РИА Новости / Стрингер
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8 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Полиция укрепила оцепление.

Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Полиция укрепила оцепление.

© РИА Новости / Стрингер
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9 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.

Задержанные участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване в полицейском автомобиле

Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.

© РИА Новости / Стрингер
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10 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.

Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.

© РИА Новости / Стрингер
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11 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.

Участницы протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.

© РИА Новости / Стрингер
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12 из 12

Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
1 из 12

Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
2 из 12

Кордон оцепления выдержал.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 12

Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 12

В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 12

Произошла небольшая стычка.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
6 из 12

Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
7 из 12

Они скандируют "Борьба" и "Никол — предатель".

© РИА Новости / Стрингер
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8 из 12

Полиция укрепила оцепление.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
9 из 12

Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 12

Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
11 из 12

Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.

© РИА Новости / Стрингер
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12 из 12
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. По данным вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна на утро 28 сентября, из Карабаха в Армению переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе у посольства России в Ереване. 19 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Право на катастрофу: Россия должна Армении
26 сентября, 08:00
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
В миреАрменияНагорный КарабахНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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